Проблемы с мутной водой в Кульсары объяснили в акимате

«Она заключается в вводе в эксплуатацию лупинга магистрального водовода Астрахань — Мангышлак. Из-за притока на водоочистные сооружения воды с повышенной мутностью, водоочистные сооружения не успевали очистить воду, в связи с этим город Кульсары недополучал требуемый объем воды. Так же мутность воды не соответствовала стандартам», — говорится в сообщении.