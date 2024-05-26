Проблемы с мутной водой в Кульсары объяснили в акимате

На совещании стало известно о причине нарушения очистки воды.
«Она заключается в вводе в эксплуатацию лупинга магистрального водовода Астрахань — Мангышлак. Из-за притока на водоочистные сооружения воды с повышенной мутностью, водоочистные сооружения не успевали очистить воду, в связи с этим город Кульсары недополучал требуемый объем воды. Так же мутность воды не соответствовала стандартам», — говорится в сообщении.
Аким области поручил принять меры по устранению причин повышения мутности воды..
«Поручено провести сброс мутной воды с накопительных резервуаров, так же произвести водосброс с магистральной линии для очистки водовода. Работы будут идти до полного устранения причин замутнения воды. Ситуация находится на контроле акима области».