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Движение по некоторым центральным улицам временно ограничили в Астане

Астана. 26 мая. КазТАГ — Движение по некоторым центральным улицам временно ограничили в Астане, сообщает пресс-служба акимата города.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с проводимыми работами, связанными с коллектором, участок проспекта Туран от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала временно закрыт для движения автотранспорта в течение 26 мая. На месте работают коммунальные службы. Данный коллектор по проспекту Туран собирает стоки и дождевых вод, и канализационные отходы. Коллекторы ливневой канализации работают в полную мощность», — сказано в сообщении.

Сообщается, что работа коллектора перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, в том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и так далее. Сам объект был построен 16 лет назад.

«В данный момент в районе проспекта Туран ведется строительство еще одного магистрального канализационного коллектора. Его протяженность 8 км, что больше протяженности существующего коллектора. Полное завершение магистрального канализационного коллектора планируется завершить осенью текущего года», — говорится в сообщении.

Согласно информации, в конце июня текущего года уже планируется запуск первой очереди канализационного коллектора, который разгрузит систему ливневой канализации. На данный момент производится работа по установке и пусконаладке дополнительных насосов. Строительство и запуск данного коллектора разгрузит работу других коллекторов левого берега.