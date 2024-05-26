Движение по некоторым центральным улицам временно ограничили в Астане

«В связи с проводимыми работами, связанными с коллектором, участок проспекта Туран от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала временно закрыт для движения автотранспорта в течение 26 мая. На месте работают коммунальные службы. Данный коллектор по проспекту Туран собирает стоки и дождевых вод, и канализационные отходы. Коллекторы ливневой канализации работают в полную мощность», — сказано в сообщении.