Движение по некоторым центральным улицам временно ограничили в Астане

«В связи с проводимыми работами, связанными с коллектором, участок проспекта Туран от улицы Керей, Жанибек хандар до проспекта Улы Дала временно закрыт для движения автотранспорта в течение 26 мая. На месте работают коммунальные службы. Данный коллектор по проспекту Туран собирает стоки и дождевых вод, и канализационные отходы. Коллекторы ливневой канализации работают в полную мощность», — сказано в сообщении.
Сообщается, что работа коллектора перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, в том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы и так далее. Сам объект был построен 16 лет назад.
«В данный момент в районе проспекта Туран ведется строительство еще одного магистрального канализационного коллектора. Его протяженность 8 км, что больше протяженности существующего коллектора. Полное завершение магистрального канализационного коллектора планируется завершить осенью текущего года», — говорится в сообщении.
Согласно информации, в конце июня текущего года уже планируется запуск первой очереди канализационного коллектора, который разгрузит систему ливневой канализации. На данный момент производится работа по установке и пусконаладке дополнительных насосов. Строительство и запуск данного коллектора разгрузит работу других коллекторов левого берега.