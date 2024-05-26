Признание и почет: 240 педагогов Казахстана получили ведомственные награды

Гани Бейсембаев поблагодарил педагогов за их добросовестный многолетний труд и вклад в развитие образования.
«Сфера образования — основа будущего, и ее главная опора — учителя, отдающие все свои силы и знания делу обучения и воспитания детей. Вы стоите у истоков становления личности, формируете образованное, духовно развитое молодое поколение нашей страны. Выражаю искреннюю признательность и уважение за ваш профессионализм».
Нагрудный знак Ы. Алтынсарина вручили 190 педагогам-мастерам — обладателям звания «Үздік педагог», еще 20 педагогам медаль «Еңбек ардагері».
Более 700 педагогов получили грамоту «Оқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасы» и благодарственные письма «Оқу-ағарту министрлігінің Алғыс хаты».