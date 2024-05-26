Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Признание и почет: 240 педагогов Казахстана получили ведомственные награды

В регионах прошли торжественные мероприятия, посвященные завершению 2023−2024 учебного года. Более 240 педагогам страны вручили ведомственные награды от имени министра просвещения РК, передает DKNews.kz.

Источник: t.me/oqu_agartu

Гани Бейсембаев поблагодарил педагогов за их добросовестный многолетний труд и вклад в развитие образования.

«Сфера образования — основа будущего, и ее главная опора — учителя, отдающие все свои силы и знания делу обучения и воспитания детей. Вы стоите у истоков становления личности, формируете образованное, духовно развитое молодое поколение нашей страны. Выражаю искреннюю признательность и уважение за ваш профессионализм».

Гани Бейсембаев

Нагрудный знак Ы. Алтынсарина вручили 190 педагогам-мастерам — обладателям звания «Үздік педагог», еще 20 педагогам медаль «Еңбек ардагері».

Более 700 педагогов получили грамоту «Оқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасы» и благодарственные письма «Оқу-ағарту министрлігінің Алғыс хаты».

образование