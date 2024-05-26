Признание и почет: 240 педагогов Казахстана получили ведомственные награды

«Сфера образования — основа будущего, и ее главная опора — учителя, отдающие все свои силы и знания делу обучения и воспитания детей. Вы стоите у истоков становления личности, формируете образованное, духовно развитое молодое поколение нашей страны. Выражаю искреннюю признательность и уважение за ваш профессионализм».