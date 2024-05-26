В Кузбассе работает горячая линия по соблюдению прав учеников при сдаче ЕГЭ

Ранее мы писали о том, что в 2024 году последний звонок прозвенел для 9400 выпускников 11-х классов и более 32 тысяч девятиклассников. 21 мая девятиклассники уже сдали ОГЭ, а 23 мая одиннадцатиклассники написали первый Единый государственный экзамен.