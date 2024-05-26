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В Кузбассе работает горячая линия по соблюдению прав учеников при сдаче ЕГЭ

Обратиться с жалобами на нарушение прав обучающихся при проведении итоговых экзаменов граждане могут в прокуратуру.

Соблюдение прав обучающихся, сдающих ЕГЭ, контролируется прокуратурой. Сотрудники надзорного ведомства Кузбасса в связи с прохождением государственной итоговой аттестации организовали «горячую линию».

С жалобами на нарушения при сдаче единого госэкзамена можно обратиться по телефону 8 (3842) 58−28−66. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу с 9:00 часов до 16:45.

Ранее мы писали о том, что в 2024 году последний звонок прозвенел для 9400 выпускников 11-х классов и более 32 тысяч девятиклассников. 21 мая девятиклассники уже сдали ОГЭ, а 23 мая одиннадцатиклассники написали первый Единый государственный экзамен.