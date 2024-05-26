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В минторге Башкирии напомнили о запрете на продажу алкоголя в дни сабантуев

В дни проведения сабантуев в муниципалитетах Башкирии установлен запрет на розничную продажу алкоголя, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

Источник: Башинформ

Согласно указу Главы Башкирии, в этом году сабантуи в республике начнутся 25 мая и продлятся до 15 июня.

«По вопросам конкретных дат проведения народного праздника “Сабантуй” необходимо обращаться в администрации муниципальных районов и городских округов республики, — говорится в сообщении минторга. — Ограничения не касаются розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил о «трезвых» Последних звонках, сообщал Башинформ.