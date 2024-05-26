В минторге Башкирии напомнили о запрете на продажу алкоголя в дни сабантуев

Согласно указу Главы Башкирии, в этом году сабантуи в республике начнутся 25 мая и продлятся до 15 июня.
«По вопросам конкретных дат проведения народного праздника “Сабантуй” необходимо обращаться в администрации муниципальных районов и городских округов республики, — говорится в сообщении минторга. — Ограничения не касаются розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил о «трезвых» Последних звонках, сообщал Башинформ.