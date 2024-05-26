МВД уточнило, кому положено иметь при себе оружие

Охотничьем оружием — одним нарезным и одним гладкоствольным — должны обеспечиваться следующие работники лесной отрасли:
- лесничие,
- старшие егеря, егеря,
- ведущие инженеры, инженеры охраны леса, охотничьего хозяйства,
- директора государственных природоохранных учреждений, подчиненных Минлесхозу,
- заместители руководители организаций по научной деятельности, лесному и охотничьему хозяйству,
- руководители юрлиц, ведущих лесное хозяйство, государственных природоохранных учреждений,
- главные лесничие таких учреждений,
- директора лесоохотничьих хозяйств,
- заместители директора по лесному и охотничьему хозяйству.
По одному гладкоствольному оружию должны иметь помощники лесничих, мастера леса, лесники, контролеры КПП, главные лесничие в учебно-опытных лесхозах, а также некоторые работники Полесского государственного радиационно-экологического заповедника — директор, его зам по научной деятельности, главный лесничий, руководители структурных подразделений, начальник пожарно-химической станции, лесничие, помощники лесничих, и мастера леса.
По одному пистолету разрешается иметь при себе министру лесного хозяйства, его заместителям, руководителям структурных подразделений, их заместителям, консультантам, главным специалистам Минлесхоза, ведающих вопросами охраны и защиты лесов.
Кроме того, МВД установило нормы обеспечения боевым оружием работников службы инкассации. Пистолет или револьвер обязаны иметь при себе следующие работники:
- начальник,
- заместитель начальника,
- специалисты всех категорий,
- старший инкассатор,
- водитель,
- инкассатор или водитель, осуществляющие охрану кассира обменного пункта,
Также на одну бригаду инкассаторов положен один автомат.