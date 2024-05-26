МВД уточнило, кому положено иметь при себе оружие

По одному гладкоствольному оружию должны иметь помощники лесничих, мастера леса, лесники, контролеры КПП, главные лесничие в учебно-опытных лесхозах, а также некоторые работники Полесского государственного радиационно-экологического заповедника — директор, его зам по научной деятельности, главный лесничий, руководители структурных подразделений, начальник пожарно-химической станции, лесничие, помощники лесничих, и мастера леса.