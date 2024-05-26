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МВД уточнило, кому положено иметь при себе оружие

МИНСК, 26 мая — Sputnik. МВД Беларуси определило перечень работников, которым положено иметь при себе огнестрельное оружие и другие средства защиты, соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Охотничьем оружием — одним нарезным и одним гладкоствольным — должны обеспечиваться следующие работники лесной отрасли:

  • лесничие,
  • старшие егеря, егеря,
  • ведущие инженеры, инженеры охраны леса, охотничьего хозяйства,
  • директора государственных природоохранных учреждений, подчиненных Минлесхозу,
  • заместители руководители организаций по научной деятельности, лесному и охотничьему хозяйству,
  • руководители юрлиц, ведущих лесное хозяйство, государственных природоохранных учреждений,
  • главные лесничие таких учреждений,
  • директора лесоохотничьих хозяйств,
  • заместители директора по лесному и охотничьему хозяйству.

По одному гладкоствольному оружию должны иметь помощники лесничих, мастера леса, лесники, контролеры КПП, главные лесничие в учебно-опытных лесхозах, а также некоторые работники Полесского государственного радиационно-экологического заповедника — директор, его зам по научной деятельности, главный лесничий, руководители структурных подразделений, начальник пожарно-химической станции, лесничие, помощники лесничих, и мастера леса.

По одному пистолету разрешается иметь при себе министру лесного хозяйства, его заместителям, руководителям структурных подразделений, их заместителям, консультантам, главным специалистам Минлесхоза, ведающих вопросами охраны и защиты лесов.

Кроме того, МВД установило нормы обеспечения боевым оружием работников службы инкассации. Пистолет или револьвер обязаны иметь при себе следующие работники:

  • начальник,
  • заместитель начальника,
  • специалисты всех категорий,
  • старший инкассатор,
  • водитель,
  • инкассатор или водитель, осуществляющие охрану кассира обменного пункта,

Также на одну бригаду инкассаторов положен один автомат.