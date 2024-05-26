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Новая партия импортных лекарств поступила в Беларусь

Минздрав сообщил о поступлении в Беларусь ряда импортных препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси сообщил о поступлении в Беларусь новой партии импортных лекарственных средств, которые некоторое время отсутствовали на полках белорусских аптек.

Так, в ближайшее время в реализацию поступит ряд препаратов. В их числе — противовоспалительные таблетки «Салофальк» для лечения болезни Крона и неспецифического язвенного колита, таблетки «Метипред» для снижения воспаления и симптомов аллергии, инновационная вакцина «Гардасил» против вируса папилломы человека и препарат «Клещ-э-вак».

Также сообщается, что летом в Беларусь поступит лекарственный препарат для профилактики и лечения остеопороза «Ибандронат-Тева» и его аналог «Резовива». В Минздраве отметили, что в настоящее время из средств, влияющих на минерализацию костей, в наличии в аптеках есть «Алендроновая кислота», «Золендроновая кислота», «Пролиа» и «Остеогенон».

Кроме того, ожидается поставка препарата «Акнекутан» для лечения акне и противоэпилептическое средство «Оксетол».

В Минздраве напомнили, что информацию о наличии того или иного препарата можно уточнить в справочной службе «Белфармации» по многоканальному номеру телефона 169.

Тем временем экс-глава Минздрава Караник рассказал, о чем волновался Лукашенко, когда болел коронавирусом: «Первый вопрос: “Вы людей покормили?”.

медицина