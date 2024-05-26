Новая партия импортных лекарств поступила в Беларусь

Также сообщается, что летом в Беларусь поступит лекарственный препарат для профилактики и лечения остеопороза «Ибандронат-Тева» и его аналог «Резовива». В Минздраве отметили, что в настоящее время из средств, влияющих на минерализацию костей, в наличии в аптеках есть «Алендроновая кислота», «Золендроновая кислота», «Пролиа» и «Остеогенон».