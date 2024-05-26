В центре Ростова жители заметили редкое оптическое явление гало

В центре Ростова горожане заметили редкое оптическое явление гало. Об этом сообщил корреспондент Rostov.aif.ru.
Радужную окружность на небольшом удалении от солнечного диска жителям донской столицы удалось снять камерами мобильных телефонов днём 26 мая. Природное явление чаще всего можно наблюдать в облачную погоду. Также считается, что после него заметно усиливается ветер.
Гало — это явление, которое описывают как возникновение вторичного свечения вокруг основного источника. К этому ведёт скопление в атмосфере ледяных кристаллов или капель воды, которые рассеивают свет.
А ранее мы сообщали, что мощная магнитная буря стала причиной красочного «полярного сияния», которое добралось даже до донского региона.