Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. В целом по стране ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами, преимущественно по северной половине страны, — кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 градусов, отметили в Белгидромете.
Ночью ветер будет неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный слабый до умеренного, порывистый — при грозах.
Минимальная температура воздуха ночью составит 8−14 градусов тепла, местами по югу страны — плюс 5−7. Днем воздух прогреется до 24−30 градусов.
Кратковременные дожди и грозы ожидаются 27 мая в Беларуси
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Беларуси 27 мая.
Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. В целом по стране ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами, преимущественно по северной половине страны, — кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 градусов, отметили в Белгидромете.