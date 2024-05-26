Кратковременные дожди и грозы ожидаются 27 мая в Беларуси

Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. В целом по стране ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами, преимущественно по северной половине страны, — кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 градусов, отметили в Белгидромете.



Ночью ветер будет неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный слабый до умеренного, порывистый — при грозах.



Минимальная температура воздуха ночью составит 8−14 градусов тепла, местами по югу страны — плюс 5−7. Днем воздух прогреется до 24−30 градусов.