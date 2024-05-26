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Кратковременные дожди и грозы ожидаются 27 мая в Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Беларуси 27 мая.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 94% 754 мм рт. ст. +21°

Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. В целом по стране ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами, преимущественно по северной половине страны, — кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах максимальная температура воздуха достигнет плюс 30 градусов, отметили в Белгидромете.

Ночью ветер будет неустойчивый слабый, днем юго-восточный, восточный слабый до умеренного, порывистый — при грозах.

Минимальная температура воздуха ночью составит 8−14 градусов тепла, местами по югу страны — плюс 5−7. Днем воздух прогреется до 24−30 градусов.