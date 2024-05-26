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В Кузбассе пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в ограждение

Дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского транспорта занялась прокуратура.

ДТП с участием пассажирского автобуса «Волгабас» произошло 26 мая в Новокузнецке рядом с железной дорогой на проспекте Курако, 19а.

О случившимся происшествии в соцсетях сообщили очевидцы: «Транспортное средство врезалось в ограждение железной дороги рядом с торгово-офисным центром “Каскад”. Людей увозит скорая помощь».

Через несколько минут появилось официальное подтверждение дорожно-транспортного происшествия.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД России по г. Новокузнецку, экстренные службы», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса.

Дорожно-транспортным происшествием занялась прокуратура. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров общественным транспортом.