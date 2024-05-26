В Кузбассе пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в ограждение

«Предварительно установлено, что водитель автобуса совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие. На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа УМВД России по г. Новокузнецку, экстренные службы», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции Кузбасса.