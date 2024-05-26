Учёный Тихонов: в Ростовской области ожидается нашествие комаров

Не стоит опасаться и больших комаров-долгоножек. Они хотя и достигают в размерах шести сантиметров, тоже не кусаются. Ранее в нашей местности опасность представлял комар, укус которого мог привести к заражению малярийным плазмодием. Но ещё в советские годы очаг был ликвидирован.