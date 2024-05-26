Учёный Тихонов: в Ростовской области ожидается нашествие комаров

Донской учёный-зоолог Алексей Тихонов предупредил о нашествии комаров в Ростовской области. Об этом он сообщил в эфире радио «ФМ-на-Дону».
С неприятным явлением столкнутся жители Таганрогского залива. Именно на дне этого водоёма развиваются полчища личинок, которые могут доставлять неудобства. Чем теплее на улице, тем активнее ведут себя насекомые.
Зелёных комаров, которые сейчас буквально облепили дома в Таганроге, бояться не стоит. Учёный пояснил, что это хирономиды. Они не кусают и не пьют кровь. При этом очень важны для экосистемы, поскольку являются кормом для рыб.
Не стоит опасаться и больших комаров-долгоножек. Они хотя и достигают в размерах шести сантиметров, тоже не кусаются. Ранее в нашей местности опасность представлял комар, укус которого мог привести к заражению малярийным плазмодием. Но ещё в советские годы очаг был ликвидирован.
А ранее зоолог Тихонов рассказал о ситуации с крысами и воробьями в Ростове.