Сколько выпускников заканчивают школу в Беларуси и какой была эта цифра в разные годы

При этом 9-е классы заканчивают более 108 тыс. человек (в прошлом году — 100,6 тыс.).
Посмотрели, каким было число выпускников средней школы в Беларуси в разные годы:
- 2010 год — 92,5 тыс.;
- 2015 год — 56,6 тыс.;
- 2020 год — 52,6 тыс.;
- 2021 год — 53,1 тыс.;
- 2022 год — более 53 тыс.;
- 2023 год — более 55 тыс.
Напомним, выпускные экзамены в виде ЦЭ для 11-классников пройдут 27 мая (по предмету на выбор) и 30 мая (по русскому или белорусскому языку). В эти же дни запланировано централизованное тестирование. Сдать ЦТ также можно 3 и 6 июня.
Выпускные вечера пройдут в школах 14 июня.