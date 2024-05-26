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Сколько выпускников заканчивают школу в Беларуси и какой была эта цифра в разные годы

Во всех школах страны 25 мая прошли последние звонки. В этом году выпускниками 11-х классов, как пишет БелТА, станут более 55 тысяч человек, в прошлом году эта цифра была чуть больше 53 тыс. Посмотрели, какой была эта цифра в разные годы.

При этом 9-е классы заканчивают более 108 тыс. человек (в прошлом году — 100,6 тыс.).

Посмотрели, каким было число выпускников средней школы в Беларуси в разные годы:

  • 2010 год — 92,5 тыс.;
  • 2015 год — 56,6 тыс.;
  • 2020 год — 52,6 тыс.;
  • 2021 год — 53,1 тыс.;
  • 2022 год — более 53 тыс.;
  • 2023 год — более 55 тыс.


Напомним, выпускные экзамены в виде ЦЭ для 11-классников пройдут 27 мая (по предмету на выбор) и 30 мая (по русскому или белорусскому языку). В эти же дни запланировано централизованное тестирование. Сдать ЦТ также можно 3 и 6 июня.

Выпускные вечера пройдут в школах 14 июня.

образование