Сколько выпускников заканчивают школу в Беларуси и какой была эта цифра в разные годы

Во всех школах страны 25 мая прошли последние звонки. В этом году выпускниками 11-х классов, как пишет БелТА, станут более 55 тысяч человек, в прошлом году эта цифра была чуть больше 53 тыс. Посмотрели, какой была эта цифра в разные годы.