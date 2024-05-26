В МЧС свердловчан предупредили о сильном ветре

Свердловские спасатели вновь предупредили уральцев о непогоде. Как сообщают в МЧС по Свердловской области, по данным синоптиков 27 мая местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.
— В ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции, — предупреждают в пресс-службе.
Тем, кого сильный ветер застал на улице, спасатели рекомендуют держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, эстакад, мостов и зданий.
Штормовое предупреждение в МЧС выпустили сразу после урагана, который обрушился на Екатеринбург ночью 26 мая. Ветер до 25 метров в секунду едва ли не ломал ветви деревьев. Сильный ветер поднялся резко, после теплого дня 25 мая.