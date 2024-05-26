В МЧС свердловчан предупредили о сильном ветре

— В ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции, — предупреждают в пресс-службе.