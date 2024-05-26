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В МЧС свердловчан предупредили о сильном ветре

В Свердловской области МЧС выпустили предупреждение о непогоде.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Свердловские спасатели вновь предупредили уральцев о непогоде. Как сообщают в МЧС по Свердловской области, по данным синоптиков 27 мая местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду.

— В ветреную погоду следует тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции, — предупреждают в пресс-службе.

Тем, кого сильный ветер застал на улице, спасатели рекомендуют держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, эстакад, мостов и зданий.

Штормовое предупреждение в МЧС выпустили сразу после урагана, который обрушился на Екатеринбург ночью 26 мая. Ветер до 25 метров в секунду едва ли не ломал ветви деревьев. Сильный ветер поднялся резко, после теплого дня 25 мая.

МЧС