Нашла птичье гнездо и телефон: звезда «Уральских пельменей» Михалкова приехала в Челябинск на субботник

— Челябинск! С командой «Воды России» мы снова приехали в этот суровый и современный город, — написала Юлия на своей странице во «ВКонтакте». — В этот раз на субботнике больше обычного детей и семей! Лично я этому очень рада. В детях еще можно воспитать любовь и уважение к природе. А взрослому, который в сорок лет мусорит на берегу, уже ничего не объяснишь. В Челябинске я вижу прогресс, и смотрю на экологическое будущее региона с оптимизмом.