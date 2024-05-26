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Нашла птичье гнездо и телефон: звезда «Уральских пельменей» Михалкова приехала в Челябинск на субботник

Звезда «Уральских пельменей» Михалкова поучаствовала в субботнике в Челябинске.

Более пятисот волонтеров очистили берег Шершневского водохранилища от мусора. Субботник прошел в рамках «Марафона зеленых дел».

В уборке приняла участие актриса и звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

— Челябинск! С командой «Воды России» мы снова приехали в этот суровый и современный город, — написала Юлия на своей странице во «ВКонтакте». — В этот раз на субботнике больше обычного детей и семей! Лично я этому очень рада. В детях еще можно воспитать любовь и уважение к природе. А взрослому, который в сорок лет мусорит на берегу, уже ничего не объяснишь. В Челябинске я вижу прогресс, и смотрю на экологическое будущее региона с оптимизмом.

Волонтеры собрали 120 мешков пластика, 50 — стекла, 32 — бытового мусора и 18 — металла.

— Из интересных находок: сломанный мобильный телефон и птичье гнездо, которое отправится в музей экоцентра Таганая, — отметили организаторы всероссийской акции «Вода России».

Актриса уже приезжала на субботник в Челябинск. В 2020 году она вместе с волонтерами чистила берег озера Смолино. А в 2021 — вылавливали автопокрышки из Тургояка, которое потом прозвали «шинным озером».