Челябинцам рассказали, как избежать осложнений при диабете

Ольга Агеева, главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказала о пользе физической активности и правильного питания при сахарном диабете 2 типа. По ее словам, очень важно постепенно снижать массу тела, иначе будет невозможно «разорвать порочный круг с резистентностью к инсулину». Нужно отказаться от сладкого, следить за энергетическим балансом.