Челябинцам рассказали, как избежать осложнений при диабете

Ольга Агеева, главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, рассказала о пользе физической активности и правильного питания при сахарном диабете 2 типа. По ее словам, очень важно постепенно снижать массу тела, иначе будет невозможно «разорвать порочный круг с резистентностью к инсулину». Нужно отказаться от сладкого, следить за энергетическим балансом.
Во-вторых, необходимо выбрать себе занятие по душе: йогу, плавание, ходьбу, танцы. В-третьих, хорошее самочувствие обеспечат препараты, стимулирующие выработку инсулина. Необходимые препараты подберет специалист.
«Зачастую пациенты очень негативно относятся к этому шагу, а ведь своевременная инсулинотерапия позволит избежать осложнений», — отметила Ольга Агеева.