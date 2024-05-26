Более 7 тысяч участников собрал ростовский велопарад

— По традиции любители велосипедного транспорта собрались с самого утра на Театральной площади, чтобы проехать 17 км по основным улицам донской столицы. В этот раз событие прошло в особенный год — Год семьи, которым Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2024-ый в нашей стране. И ростовчане вышли на маршрут целыми семьями. Уверен, что все участники вдоволь насладились велозаездом и зарядились позитивом, — говорится в сообщении.