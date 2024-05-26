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Более 7 тысяч участников собрал ростовский велопарад

Участники мероприятия проехали 17 км по улицам донской столицы.

Источник: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Велосипедная культура в городе из года в год становится все более популярной. Сегодня более 7 тысяч участников объединил седьмой ростовский велопарад. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

— По традиции любители велосипедного транспорта собрались с самого утра на Театральной площади, чтобы проехать 17 км по основным улицам донской столицы. В этот раз событие прошло в особенный год — Год семьи, которым Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2024-ый в нашей стране. И ростовчане вышли на маршрут целыми семьями. Уверен, что все участники вдоволь насладились велозаездом и зарядились позитивом, — говорится в сообщении.