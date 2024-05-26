Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинка незаконно получила материнский капитал и социальные выплаты

Факт мошенничества выявили оперативники подразделения экономической безопасности отдела «Ленинский» Челябинска.

Источник: МК.RU Челябинск

Факт мошенничества выявили оперативники подразделения экономической безопасности отдела «Ленинский» Челябинска. Они установили, что 45-летняя жительница Челябинска представила заведомо ложные сведения в отдел ЗАГС администрации Ленинского района о рождении у нее сына. В пенсионном фонде ей выдали сертификат на материнский капитал, после чего женщина смогла «обналичить» более 450 тысяч рублей.

Еще через несколько лет она оформила социальные выплаты на неродившегося ребенка в размере 270 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд. В полиции подчеркнули, что женщина была ранее судима за мошенничество и участие в незаконном обороте наркотиков.