Челябинка незаконно получила материнский капитал и социальные выплаты

Факт мошенничества выявили оперативники подразделения экономической безопасности отдела «Ленинский» Челябинска. Они установили, что 45-летняя жительница Челябинска представила заведомо ложные сведения в отдел ЗАГС администрации Ленинского района о рождении у нее сына. В пенсионном фонде ей выдали сертификат на материнский капитал, после чего женщина смогла «обналичить» более 450 тысяч рублей.
Еще через несколько лет она оформила социальные выплаты на неродившегося ребенка в размере 270 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд. В полиции подчеркнули, что женщина была ранее судима за мошенничество и участие в незаконном обороте наркотиков.