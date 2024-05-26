Челябинка незаконно получила материнский капитал и социальные выплаты

Еще через несколько лет она оформила социальные выплаты на неродившегося ребенка в размере 270 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд. В полиции подчеркнули, что женщина была ранее судима за мошенничество и участие в незаконном обороте наркотиков.