Похолодание до −2 градусов ожидается в Нижегородской области

Похолодание от 0 до −2°С ожидается в Нижегородской области ночью и утром 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, в связи с заморозками, могут возникнуть пожары из-за использования электроприборов. Специалисты рекомендуют жителям не допускайте использование самодельных, неисправных электроприборов, а также не оставлять без присмотра включенные электроприборы.
Для защиты растений от заморозков, необходимо укрыть их полимерной пленкой или нетканым материалом.
Напомним, ранее стало известно о том, что третий и четвертый класс пожароопасности лесов и торфяников установили местами в Нижегородской области.