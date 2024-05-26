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Похолодание до −2 градусов ожидается в Нижегородской области

Заморозки будут в регионе ночью и утром 27 мая.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Похолодание от 0 до −2°С ожидается в Нижегородской области ночью и утром 27 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, в связи с заморозками, могут возникнуть пожары из-за использования электроприборов. Специалисты рекомендуют жителям не допускайте использование самодельных, неисправных электроприборов, а также не оставлять без присмотра включенные электроприборы.

Для защиты растений от заморозков, необходимо укрыть их полимерной пленкой или нетканым материалом.

Напомним, ранее стало известно о том, что третий и четвертый класс пожароопасности лесов и торфяников установили местами в Нижегородской области.