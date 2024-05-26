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Жарко и без осадков будет в Минске 27 мая

До 28 градусов тепла ожидается в Минске 27 мая, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 70% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Агентство «Москва»

В понедельник в столице будет переменная облачность, без осадков. Ветер прогнозируется сначала неустойчивый (1−6 м/с), затем юго-восточный (3−8 м/с).

Температура воздуха в ночные часы составит +10… +12 °C. В дневное время обещают +26… +28 °C.