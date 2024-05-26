Морозные ночи мая в Прикамье побили рекорд 25-летней давности

Май 2024 года в Пермском крае продолжает бить рекорды. Как сообщили специалисты проекта «Метеоролог и я», ночь на 25 мая впервые в течение текущего месяца оказалась без заморозков. Таким образом, морозные ночи на территории Прикамья ежедневно отмечались в течение 24 суток.
«В истории метеорологических наблюдений в Пермском крае подобное случалось лишь один раз — в 1999 году. Тогда заморозки в регионе регистрировались ежедневно с 3 по 26 мая включительно, то есть тоже в течение 24 суток», — отмечают метеорологи.
По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 мая в большинстве районов Пермского края вновь возможны заморозки.