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Морозные ночи мая в Прикамье побили рекорд 25-летней давности

Заморозки на территории региона отмечались ежедневно с 1 по 24 мая.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 754 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Май 2024 года в Пермском крае продолжает бить рекорды. Как сообщили специалисты проекта «Метеоролог и я», ночь на 25 мая впервые в течение текущего месяца оказалась без заморозков. Таким образом, морозные ночи на территории Прикамья ежедневно отмечались в течение 24 суток.

«В истории метеорологических наблюдений в Пермском крае подобное случалось лишь один раз — в 1999 году. Тогда заморозки в регионе регистрировались ежедневно с 3 по 26 мая включительно, то есть тоже в течение 24 суток», — отмечают метеорологи.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 27 мая в большинстве районов Пермского края вновь возможны заморозки.