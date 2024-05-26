Морозные ночи мая в Прикамье побили рекорд 25-летней давности

«В истории метеорологических наблюдений в Пермском крае подобное случалось лишь один раз — в 1999 году. Тогда заморозки в регионе регистрировались ежедневно с 3 по 26 мая включительно, то есть тоже в течение 24 суток», — отмечают метеорологи.