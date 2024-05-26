Безопасно ли для организма бегать каждый день

Постоянные тренировки без адекватного отдыха могут нанести организму вред. В крайних случаях, например, при беге на сверхвыносливость, могут возникнуть легкие рубцы на сердце. Это также может ослабить иммунную систему за счет снижения функции иммунных клеток. Постоянный бег может увеличить риск респираторных инфекций и вызвать резкие гормональные изменения, такие как снижение уровня адреналина и тестостерона на 40%. Это может привести к плохому восстановлению между пробежками и появлению симптомов перетренированности, включая изменения настроения или повреждение мышц.