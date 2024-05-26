Часть крымчан получит двойную пенсию в июне

Об этом пишет «Парламентская газета».
«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — говорится в сообщении.
По информации издания, прибавку назначают с даты рождения, однако выплачивают только со следующего месяца. Отмечается, что никаких заявлений и других документ для этого не нужны, пенсии увеличат автоматически.
Издание напомнило, что надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости. На тех, кто получает пенсию по инвалидности или по потере кормильца, надбавка не предусмотрена. Получить её могут лишь по одном из оснований: по возрасту или группе.
Пенсии у пожилых россиян, которые уволились с работы до апреля 2024 года, будут увеличены. Работающим пенсионерам пенсии не индексируются, однако после увольнения выплаты увеличиваются, учитывая пропущенные индексации. Ранее перерасчет занимал три месяца, и человек получал выплаты на четвертый месяц. Теперь пенсии индексируются уже на второй месяц после увольнения.