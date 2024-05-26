Часть крымчан получит двойную пенсию в июне

Пенсии у пожилых россиян, которые уволились с работы до апреля 2024 года, будут увеличены. Работающим пенсионерам пенсии не индексируются, однако после увольнения выплаты увеличиваются, учитывая пропущенные индексации. Ранее перерасчет занимал три месяца, и человек получал выплаты на четвертый месяц. Теперь пенсии индексируются уже на второй месяц после увольнения.