Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая

«На большей части РК ночью пройдут осадки, на востоке — сильные осадки (дождь, снег), на северо-востоке страны — сильные дожди. Лишь на юге под влиянием антициклона будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на севере — град, в центре — шквал, на юго-востоке в ночные часы — туман».