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Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая

«Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды в Казахстане на понедельник, 27 мая, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 70% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: freepik

По прогнозу синоптиков, на большей части Казахстана пройдут осадки, сильный дождь ожидается на севере и востоке страны, в последнем также возможен снег.

«На большей части РК ночью пройдут осадки, на востоке — сильные осадки (дождь, снег), на северо-востоке страны — сильные дожди. Лишь на юге под влиянием антициклона будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на севере — град, в центре — шквал, на юго-востоке в ночные часы — туман».

РГП «Казгидромет»

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере Улытауской, Северо-Казахстанской областей, на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются заморозки 1−2 градуса.

На юге Костанайской, западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, в центре Абайской области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Абайской, на востоке Жетысуской, в пустынных районах Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В мегаполисах страны в ближайшие дни прогнозируют дождь, град, шквал.