Мошенники придумали новую схему кражи Telegram-аккаунтов белорусов

Пользователи получают письмо о том, что от их имени подана заявка на удаление профиля. Чтобы ее отменить, нужно перейти по ссылке. После перехода человек попадает на фишинговую страницу, которая полностью копирует дизайн Telegram.
Затем пользователя просят ввести номер телефона и код безопасности. Однако в случае выполнения этих требований человек полностью утрачивает контроль над своим аккаунтом.
Напомним, служба поддержки Telegram не занимается удалением аккаунтов, сделать это можно только по инициативе самого владельца профиля.