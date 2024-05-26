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Мошенники придумали новую схему кражи Telegram-аккаунтов белорусов

Белорусским пользователям Telegram стала приходить спам-рассылка о том, что они якобы подали заявку на удаление аккаунта. В ГУВД Мингорисполкома предупреждают: эту схему придумали мошенники, сообщает БелТА.

Источник: Jonas Leupe/CC0

Пользователи получают письмо о том, что от их имени подана заявка на удаление профиля. Чтобы ее отменить, нужно перейти по ссылке. После перехода человек попадает на фишинговую страницу, которая полностью копирует дизайн Telegram.

Затем пользователя просят ввести номер телефона и код безопасности. Однако в случае выполнения этих требований человек полностью утрачивает контроль над своим аккаунтом.

Напомним, служба поддержки Telegram не занимается удалением аккаунтов, сделать это можно только по инициативе самого владельца профиля.