Новый способ побега в Молдову от войны и мобилизации: Уклонисты из Украины бросают свои автомобили и даже грузовики между КПП

Теперь украинцы едут на машинах по трассе Одесса-Рени, где есть транзитный участок молдавской территории между КПП — в этой зоне останавливаться нельзя. Однако люди бросают автомобили прямо на дороге и бегут в сторону молдавского села Паланка.