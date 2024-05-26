Новый способ побега в Молдову от войны и мобилизации: Уклонисты из Украины бросают свои автомобили и даже грузовики между КПП

Новый способ побега за границу придумали на Украине, передает РИА Новости.
Теперь украинцы едут на машинах по трассе Одесса-Рени, где есть транзитный участок молдавской территории между КПП — в этой зоне останавливаться нельзя. Однако люди бросают автомобили прямо на дороге и бегут в сторону молдавского села Паланка.
Это машины тех, кто на свой страх и риск бежал от мобилизации на Украине, сообщает мэр Килии Чернявский с трассы Одесса-Рени.
Номера на машинах свидетельствуют о том, что их владельцы жили в разных областях Украины: от Днепропетровска до Львова.