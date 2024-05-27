Маленький омич на электросамокате попал под колёса автомобиля

Ранее мы писали, что главу Полтавского района из Омской области могут уволить после ДТП. Авария, напомним, случилась 25 мая на объездной дороге вблизи села Воронцовка около 15:00. Водитель «Ниссан Х-Трейл» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Иж-2717−220, после чего покинул место ДТП на попутном транспорте.