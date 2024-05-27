Маленький омич на электросамокате попал под колёса автомобиля

Сегодня, 26 мая, в Кировском округе Омска произошло ДТП. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 17:45.
Предварительно установлено, что 38-летний водитель автомобиля «Тойота» ехал по двору дома № 7 по улице 3-я Любинская. Во время движения он сбил семилетнего мальчика, которых ехал на электросамокате.
В результате аварии ребёнку понадобилась помощь врачей. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Ранее мы писали, что главу Полтавского района из Омской области могут уволить после ДТП. Авария, напомним, случилась 25 мая на объездной дороге вблизи села Воронцовка около 15:00. Водитель «Ниссан Х-Трейл» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Иж-2717−220, после чего покинул место ДТП на попутном транспорте.