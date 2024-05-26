Электрокатамаран прибыл в Пермь

Рейсы будут осуществляться с начала июня с понедельника по четверг. В 9:30 судно будет отправляться от Речного вокзала с причала № 8. В 11:30 «ЭкоходЪ 2» будет отправляться обратно из Закамска с модульного причала в районе ДК им. Кирова. Время в пути составит 1,5 часа.
Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ 2» рассчитан на 130 пассажиров. Главная палуба оборудована мягкими креслами и столиками, на ней расположен также основной салон на 114 посадочных мест, в носовой части находится каюта повышенной комфортности на 16 человек. Катамаран оснащен кондиционером, розетками для зарядки гаджетов и туалетными комнатами.