Электрокатамаран прибыл в Пермь

Рейсы будут осуществляться с начала июня с понедельника по четверг. В 9:30 судно будет отправляться от Речного вокзала с причала № 8. В 11:30 «ЭкоходЪ 2» будет отправляться обратно из Закамска с модульного причала в районе ДК им. Кирова. Время в пути составит 1,5 часа.