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Электрокатамаран прибыл в Пермь

В Пермь прибыло электросудно «ЭкоходЪ 2». Фото катамарана, который будет обслуживать пассажиров на новом водном маршруте Пермь — Закамск, сегодня опубликовала пресс-служба губернатора Прикамья.

Рейсы будут осуществляться с начала июня с понедельника по четверг. В 9:30 судно будет отправляться от Речного вокзала с причала № 8. В 11:30 «ЭкоходЪ 2» будет отправляться обратно из Закамска с модульного причала в районе ДК им. Кирова. Время в пути составит 1,5 часа.

Двухпалубный катамаран «ЭкоходЪ 2» рассчитан на 130 пассажиров. Главная палуба оборудована мягкими креслами и столиками, на ней расположен также основной салон на 114 посадочных мест, в носовой части находится каюта повышенной комфортности на 16 человек. Катамаран оснащен кондиционером, розетками для зарядки гаджетов и туалетными комнатами.