Белорусы вновь получают сообщения от имени «Белпочты». Как распознать мошенников

Как правило, суть таких сообщений в том, что гражданину якобы поступила посылка и необходимо уточнить адрес доставки, доплатив за услугу незначительную сумму. Для этого ему предлагается перейти по ссылке в СМС.
После этого открывается лжесайт «Белпочты», где в появившемся окошке пользователя просят ввести личные данные, реквизиты банковской карты,
Чтобы обезопасить себя, во время совершения онлайн-покупок гражданам рекомендуют обратить внимание на адрес сайта: вначале обязательно должны стоять https и значок закрытого замка. Вычислить подделку можно и по дизайну сайта: чаще всего он выполнен некачественно. Насторожить должны и орфографические ошибки.
В милиции также советуют завести отдельную карту для оплаты услуг через интернет, переводить на нее деньги перед платежом и ровно ту сумму, которая необходима для оплаты товара или услуги. В случае получения СМС о поступлении посылки, необходимо уточнить информацию в ближайшем почтовом отделении или через контакт-центр «Белпочты».