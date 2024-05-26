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Белорусы вновь получают сообщения от имени «Белпочты». Как распознать мошенников

Аферисты снова рассылают СМС с фишинговыми ссылками от имени «Белпочты», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Милиция Минска».

Источник: Jonas Leupe/CC0

Как правило, суть таких сообщений в том, что гражданину якобы поступила посылка и необходимо уточнить адрес доставки, доплатив за услугу незначительную сумму. Для этого ему предлагается перейти по ссылке в СМС.

После этого открывается лжесайт «Белпочты», где в появившемся окошке пользователя просят ввести личные данные, реквизиты банковской карты, в т. ч. CVV-код. После процедуры с карты списываются все деньги.

Чтобы обезопасить себя, во время совершения онлайн-покупок гражданам рекомендуют обратить внимание на адрес сайта: вначале обязательно должны стоять https и значок закрытого замка. Вычислить подделку можно и по дизайну сайта: чаще всего он выполнен некачественно. Насторожить должны и орфографические ошибки.

В милиции также советуют завести отдельную карту для оплаты услуг через интернет, переводить на нее деньги перед платежом и ровно ту сумму, которая необходима для оплаты товара или услуги. В случае получения СМС о поступлении посылки, необходимо уточнить информацию в ближайшем почтовом отделении или через контакт-центр «Белпочты».