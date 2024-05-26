Белорусы вновь получают сообщения от имени «Белпочты». Как распознать мошенников

В милиции также советуют завести отдельную карту для оплаты услуг через интернет, переводить на нее деньги перед платежом и ровно ту сумму, которая необходима для оплаты товара или услуги. В случае получения СМС о поступлении посылки, необходимо уточнить информацию в ближайшем почтовом отделении или через контакт-центр «Белпочты».