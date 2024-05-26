В центре Челябинска закрыли старейшую пиццерию

«Спасибо Вам, что 15 лет вы разделяли с нами свои семейные события, заказывали доставку итальянской пиццы и заходили подкрепиться к нам после долгих прогулок! Мы помним и ценим каждого гостя, но пришло время для новой, современной истории», — написали владельцы группы. Отметим, что под такй вывеской продолжает работу пиццерия на площади Революции, а также в Копейске.