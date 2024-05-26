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В центре Челябинска закрыли старейшую пиццерию

Речь идет о пиццерии «Помидор» на проспекте Ленина, возле ЮУрГУ.

Источник: МК.RU Челябинск

Речь идет о пиццерии «Помидор» на проспекте Ленина, возле ЮУрГУ. Заведение было открыто 15 лет назад. Информация о закрытии появилась на официальной страничке пиццерии.

«Спасибо Вам, что 15 лет вы разделяли с нами свои семейные события, заказывали доставку итальянской пиццы и заходили подкрепиться к нам после долгих прогулок! Мы помним и ценим каждого гостя, но пришло время для новой, современной истории», — написали владельцы группы. Отметим, что под такй вывеской продолжает работу пиццерия на площади Революции, а также в Копейске.

Это проект предпринимателей Сергея и Лены Колесникова, в 2016 году он перешел в руки Сергея Евсеева.

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