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В понедельник в Краснодарском крае ожидается грозовой дождь

В понедельник, 27 мая, в Краснодарском крае пройдёт грозовой дождь.

Сейчас в Ричмонде: +20° 4 м/с 88% 754 мм рт. ст. +21°

Кратковременные осадки ожидаются в некоторых районах региона. В южной половине Кубани дождь будет сильным, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Во время грозы порывы ветра достигнут 15−20 метра в секунду, в Новороссийске такая скорость ожидается и без осадков. Впрочем, преимущественно по краю будет переменно облачно.

Воздух днём прогреется до 22−27 градусов тепла в предгорных районах, в горах ожидается 12−17 градусов тепла. Температура на Черноморском побережье составит 21−26 градусов тепла.

Напомним, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по высокой пожароопасности.