В понедельник в Краснодарском крае ожидается грозовой дождь

Кратковременные осадки ожидаются в некоторых районах региона. В южной половине Кубани дождь будет сильным, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.
Во время грозы порывы ветра достигнут 15−20 метра в секунду, в Новороссийске такая скорость ожидается и без осадков. Впрочем, преимущественно по краю будет переменно облачно.
Воздух днём прогреется до 22−27 градусов тепла в предгорных районах, в горах ожидается 12−17 градусов тепла. Температура на Черноморском побережье составит 21−26 градусов тепла.
Напомним, в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение по высокой пожароопасности.