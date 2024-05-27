Что можно и нельзя делать в день Сидора Бокогрея 27 мая, который называют Огуречник

Православная церковь 27 мая вспоминает святого Исидора. В народе отмечают день Сидора Бокогрея, или Сивера. Так, с названной даты переставали дуть северные ветры «сиверы» и наступало настоящее тепло. У праздника существует еще одно название — Огуречник. Оно появилось по причине того, что 27 мая рассаду огурцов пересаживали в открытый грунт.
Что нельзя делать 27 мая
Не следует провоцировать ссоры, вступать в конфликты. Считается, что это может спровоцировать неприятности в различных сферах. Не стоит решать проблемы и обсуждать серьезные вопросы за столом с углами. Предки верили, что не удастся договориться и все завершится ссорами.
Что можно делать 27 мая
По традиции, с 27 мая было принято высаживать рассаду огурцов в открытый грунт или же теплицу. Кроме того, девушки, страдающие от безответной любви, вставали лицом к ветру, а потом резко поворачивались к нему спиной. Согласно приметам, ветер мог принести новые чувства.
Согласно приметам, ясный день указывает на хороший урожай огурцов. На прохладное лето указывает холодная погода 27 мая. Про дождь предупреждает красный закат.