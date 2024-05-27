Что можно и нельзя делать в день Сидора Бокогрея 27 мая, который называют Огуречник

По традиции, с 27 мая было принято высаживать рассаду огурцов в открытый грунт или же теплицу. Кроме того, девушки, страдающие от безответной любви, вставали лицом к ветру, а потом резко поворачивались к нему спиной. Согласно приметам, ветер мог принести новые чувства.