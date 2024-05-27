Что изменится в Беларуси с 1 июня 2024 года: ожидание новых тарифов на ЖКУ, базовый счет в банке для пенсии, новые правила регистрации машин, подорожание топлива на 8 копеек

Весна вот-вот закончится, а долгожданное лето вступит в свои права: уже очень скоро начнутся три месяца, в которые белорусам нужно успеть, как минимум, сходить в отпуск и хорошенько отдохнуть. Первый месяц лета принесет немало изменений, которые коснутся фактически каждого белоруса, ну, а у белорусских выпускников школ и вовсе начнутся «горячие» деньки: вступительная кампания набирает свои обороты. Впрочем, обо всем по порядку.
Постановка и снятие автомобилей будет осуществляться по-новому
Уже с 17 июня 2024 года вступает в силу постановление правительства Беларуси, определяющее правила госрегистрации и учета транспортных средств.
Новшеств в этих самых правилах сразу несколько. Во-первых, с момента приобретения (ввоза, получения) автомобиля его нужно зарегистрировать в течение 30, не 10 дней, как это было ранее.
По новым правилам основанием для снятия авто с учета для утилизации может быть утрата транспортным средством своих эксплуатационных характеристик. Произойти это может по целому ряду причин: ДТП, чрезвычайные ситуации. Помимо этого, автомобиль будут сниматься с учета для утилизации, если в течении года нет данных, которые подтверждают его эксплуатацию. По старым правилам по этим причинам машины снимали с учета, если соответствующей информации не было в течение трех лет.
Ожидание роста тарифов на ЖКУ
С июня традиционно растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси. Именно в первый месяц лета, а также в январе есть возможность поднимать тарифы на коммунальные услуги в Беларуси. Но указом президента регламентирован уровень этого роста: не более 0,5 базовой в течение года. Напомним, что министр ЖКХ Геннадий Трубило говорил в апреле 2024-го:
— На сегодня повышение произошло в январе на 0,26 базовой. Ближе к июню правительство примет решение о дальнейшем в рамках тех нормативных документов, которые у нас прописаны.
Начнется вступительная кампания в вузы Беларуси
Пик вступительной кампании в Беларуси придется на июль 2024 года. Как мы писали, подавать документы в вузы абитуриенты смогут уже с 12 июля, прием завершится в первых числах августа. Вместе с тем, для абитуриентов-целевиков вступительная кампания начнется раньше: экзамены стартуют уже с 27 июня и должны завершиться 2 июля. Всего в 2024 году, равно как и в 2023, студентами станут около 53 тысяч человек. К слову, Комитет госконтроля Беларуси уже открыл горячую линию по вопроса приемной кампании, здесь рассказываем когда и куда можно обращаться по соответствующим вопросам.
Увеличится пособие на погребение
Размер пособия на погребения пересматривается каждый месяц, а конкретная сумма ежемесячно изменяется и зависит от величины средней зарплаты в Беларуси за позапрошлый месяц, если считать от даты смерти. С 1 июня 2024 года размер пособия на погребение составит 2182 рубля 50 копеек (именно столько составила средняя зарплата в Беларуси в апреле-2024), увеличение относительно мая составило 21,4 белорусского рубля.
Нужно открыть счет в банке для получения пенсии
В Министерстве труда сообщили о том, что уже с 1 июля 2024 года в Беларуси изменяется порядок некоторых пенсий и пособий для получателей, которые проживают в Минске, а также городах областного подчинения и районных центрах. К грядущим изменениям некоторым белорусам нужно подготовиться уже в июне: для получения пенсий и пособий через банк нужно до 10 июня 2024 года открыть базовый счет в банке, а еще написать соответствующее заявление (все подробности рассказываем вот тут).
Повышение цен на автомобильное топливо
В июне продолжится начатое 21 мая повышение цен на автомобильное топливо. Всего на 8 копеек, но поэтапно — по копейке в неделю. Прежнее повышение было более года назад. За это время цена российской нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов увеличилась в 1,7 раза, привели аргумент в пользу подорожания в «Белнефтехиме».
Почти традиционно: с 1 июня в Беларуси подорожают сигареты
Белорусские поставщики и производители сигарет почти каждый месяц пользуются своим правом ежемесячного пересмотра цен на свою продукции. В этом плане июнь 2024 года не станет исключением — цены на сигареты уже пересмотрены, в сторону увеличения. Подорожают как минимум 13 марок сигарет, произойдет это уже с 1 июня, средняя прибавка в цене — 10−15 копеек. Исключение — экспортируемые «Беларусьторгом» марки Vogue La Cigarette Lilas и Vogue La Cigarette Menthe, они подорожают сразу на 1,7 BYN..