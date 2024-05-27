Что изменится в Беларуси с 1 июня 2024 года: ожидание новых тарифов на ЖКУ, базовый счет в банке для пенсии, новые правила регистрации машин, подорожание топлива на 8 копеек

Пик вступительной кампании в Беларуси придется на июль 2024 года. Как мы писали, подавать документы в вузы абитуриенты смогут уже с 12 июля, прием завершится в первых числах августа. Вместе с тем, для абитуриентов-целевиков вступительная кампания начнется раньше: экзамены стартуют уже с 27 июня и должны завершиться 2 июля. Всего в 2024 году, равно как и в 2023, студентами станут около 53 тысяч человек. К слову, Комитет госконтроля Беларуси уже открыл горячую линию по вопроса приемной кампании, здесь рассказываем когда и куда можно обращаться по соответствующим вопросам.