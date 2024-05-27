«Услышав про амулет, я сразу понял, в чем причина ее бед». Белорусский священник объяснил, в чем опасность амулетов и оберегов

Ксендз Юрий Жегарин, в свою очередь, пояснил, что часто матери приходят к священнику-экзорцисту, чтобы просить о молитве освобождения для своих детей, с которыми до этого они сами же ходили к экстрасенсу или колдунье. Те уверяли, что амулеты обладают определенной энергией, особенно если сам чародей заколдовывает, нося их на себе и подготавливая их таким образом для других.