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«Услышав про амулет, я сразу понял, в чем причина ее бед». Белорусский священник объяснил, в чем опасность амулетов и оберегов

Белорусский священник объяснил, в чем опасность амулетов и оберегов.

Источник: Комсомольская правда

В чем опасность амулетов и оберегов, рассказал в проекте о духовном и материальном мире PAX.TV ксендз Юрий Жегарин, настоятель прихода святого Михаила Архангела в белорусском городе Новогрудке.

— Светлана купила себе на отдыхе в Турции украшение-амулет. Продавец, таинственно улыбнувшись, сказал, что это украшение является оберегом, которое принесет ей счастье и убережет от проблем и несчастья. Приехав домой, Светлана заметила, что начали происходить странные вещи: она начала часто болеть, появились проблемы с мужем, ребенок попал в больницу. Отчаявшись, женщина обратилась ко мне, и, услышав про амулет, я сразу понял, в чем причина ее бед, — поведал ксендз.

Обереги и амулеты прозвали проклятием XX века, считает пресс-секретарь католической церкви Беларуси, настоятель храма Пресвятой Троицы в Минске Юрий Санько. Они стали настолько популярны, что не вызывают смущения ни у кого.

Юрий Санько пояснил, что корни слов «амулет» и «талисман» происходят из арабского языка и означают «брелок, кулон», но отличаются своими функциями.

— Амулетам придается скорее защитная функция, они используются для охраны от злых духов и демонических сил, а талисманы люди связывают с привлечением счастья, успеха и удачи в денежных и прочих делах, — рассказал он. — Существует огромное множество нательных украшений такого рода, зачастую дополненных изображением знака Зодиака, чтобы усилить их магическое воздействие.

Ксендз Юрий Жегарин, в свою очередь, пояснил, что часто матери приходят к священнику-экзорцисту, чтобы просить о молитве освобождения для своих детей, с которыми до этого они сами же ходили к экстрасенсу или колдунье. Те уверяли, что амулеты обладают определенной энергией, особенно если сам чародей заколдовывает, нося их на себе и подготавливая их таким образом для других.

— Эти вещи выглядели вполне безобидно, были простыми украшениями, но по прошествии времени оказывались орудием колдовства, которое начинало разрушать жизни своих же носителей, — рассказал ксендз и добавил, что амулет, принесенный Светланой, плохо влиял на нее. Пришлось проводить молитву освобождения, после которой проблемы Светланы прекратились.

По словам ксендза Юрия Санько, за талисманами, приобретаемыми как оберег с целью охраны, к колдунам обращаются люди, которые разочаровались в своей судьбе, — несчастливые, одинокие, ищущие любви.

Ксендз Юрий Жегарин предупредил, что украшения с магическими символами — неважно, получены они от колдуна или куплены в обычном магазине, — являются знаками суеверия, и поэтому их ношение небезопасно.

— Нося на себе подобные предметы, многие взрослые и дети начинают переживать панические атаки и депрессивное состояние, становятся раздражительными по отношению к близким. С ними случаются разного рода проблемы и несчастья, — отметил ксендз.

Он напомнил, что людям стоит помнить о том, что использование предметов, имеющих магическую символику или как-либо связанных с потусторонним миром, является формой оккультизма или идолопоклонничества.

Что касается христианских крестиков и медальонов, то, по словам священников, они не являются разновидностью талисмана, поскольку колдовские и языческие амулеты и талисманы действуют самостоятельно, просто при ношении их на себе, а нося нательный крест, человек выражает свою принадлежность к последователям Христа и показывает, что готов нести свой крест, как нес его Спаситель.

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