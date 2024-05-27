В лесах Новосибирской области нашли первые подберезовики

Фотографиями добычи счастливчики поделились в ВК-группе «Грибы и грибные места Новосибирской области».
Как рассказала автор поста Виктория Безносова, подберезовики росли в районе камней на территории санатория «Сибиряк». Сейчас грибов там еще очень мало — гораздо меньше, чем сморчков.
Как правило, подберезовики начинают появляться в конце мая и растут до начала октября. Самый благоприятный месяц для сбора этих грибов — август.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал о поисках грибника, который заблудился в лесу.