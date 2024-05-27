Синоптики рассказали, чем обрадует и огорчит погода в Иркутске на неделю с 27 мая по 2 июня

Погода в Иркутске на неделю с 27 мая по 2 июня обещает четыре дождя и пару-тройку солнечных дней. Но самым теплым на начавшейся неделе станет именно понедельник. В начале рабочих будней воздух в областном центре прогреется до +26…+28 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 27 мая по 2 июня
— В понедельник, 27 мая, в Иркутске переменная облачность, без существенных осадков, — говорят в Иркутском Гидрометцентре. — Ветер дует юго-восточный со скоростью 5−10 м/с, днем возможны порывы до 13 м/с. Днем ожидаем +26…+28 градусов.
Вот это жара! Но, увы, а возможно и, к счастью, продлится она всего один день. Далее в столицу Приангарья придет похолодание. Так, по данным Гидрометцентра России, в ночь на вторник в Иркутске температура воздуха опустится до +7 градусов, небо затянут облака и прольется кратковременный дождь.
— Вероятность дождя в ночь на 28 мая 71%, выпадет 0.3 миллиметров, — сообщают метеорологи. — Днем также облачно, но без осадков и всего +13 градусов.
Ночь на 29 мая также обещает принести с собой небольшой дождь. Осадков прогнозируется уже 0.6 миллиметров с вероятностью в 87%. Ночью в среду столбики уличных термометров едва поднимутся до +6 градусов. Зато днем в областной центр вернется тепло — синоптики прогнозируют повышение температуры за окном до +19 градусов. Будет облачно, но без осадков.
В ночные часы 30 мая показания термометров вновь опустятся до +7 градусов, ночь обещает быть облачной, но без осадков. Днем в четверг небесная канцелярия принесет комфортные +18 градусов. И, кстати, никакого дождя не предвидится.
Последняя майская ночь 2024 года окажется прохладной — всего +6 градусов, благо, что без осадков. Зато днем 31 мая в Иркутск снова вернутся летние температурные показатели. Воздух прогреется до +25 градусов. Метеорологи Гидрометцентра страны сообщают об облачной с прояснениями погоде без осадков.
Погода в Иркутске на неделю с 27 мая по 2 июня: выходные
Дождались! Лето придет к нам уже в ближайшую субботу. 1 июня в Иркутске, по данным Гидрометцентра России, +22 градуса, облачно и небольшой кратковременный дождь — до 0.3 миллиметров осадков. На данный момент вероятность, что с небес в первый летний день все же польется вода — 75%. Погода в этот день важна не только потому, что это выходной день, но также из-за праздничных мероприятий — 1 июня Иркутск отметит День города. Программа разнообразная: концерты пройдут на нескольких площадках в центре города, но главную сцену установят на площади графа Сперанского. Именно там выступит певица Юлия Савичева. Кстати, День города совпал в 2024 году с Днем защиты детей, так что в праздник ребят обещают угощать бесплатным мороженым.
В воскресенье, 2 июня в городе, как указано на портале Гисметео, обещают облачную погоду, небольшой кратковременный дождь и +18 градусов.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 27 мая по 2 июня.