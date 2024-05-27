Синоптики рассказали, чем обрадует и огорчит погода в Иркутске на неделю с 27 мая по 2 июня

Дождались! Лето придет к нам уже в ближайшую субботу. 1 июня в Иркутске, по данным Гидрометцентра России, +22 градуса, облачно и небольшой кратковременный дождь — до 0.3 миллиметров осадков. На данный момент вероятность, что с небес в первый летний день все же польется вода — 75%. Погода в этот день важна не только потому, что это выходной день, но также из-за праздничных мероприятий — 1 июня Иркутск отметит День города. Программа разнообразная: концерты пройдут на нескольких площадках в центре города, но главную сцену установят на площади графа Сперанского. Именно там выступит певица Юлия Савичева. Кстати, День города совпал в 2024 году с Днем защиты детей, так что в праздник ребят обещают угощать бесплатным мороженым.