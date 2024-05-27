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Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей

Во Владивостоке пасмурно и прохладно.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 83% 754 мм рт. ст. +26°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае дождь, местами сильный. Ветер северный умеренный, на побережье местами сильный. Температура воздуха +6…+17°C.

Во Владивостоке облачно, временами небольшой дождь. Утром местами туман. Ветер северо-западный умеренный, в конце дня сильный. Температура воздуха +13…+15°С.

В Уссурийске облачно, небольшой, утром умеренный дождь. Ветер северный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +12…+14°C.

В Находке облачно, небольшой, утром умеренный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +16…+18°C.