Новосибирские волонтеры спасли семерых бельчат, упавших с деревьев

Об этом сообщает ВК-группа «БЕЛКОСПАС».
Жизнь бельчат оказалась под угрозой по разным причинам: из-за спиленного дерева, сильного ветра или холода. Волонтеры Центра реабилитации диких животных кормят малышей молоком из шприца и укутывают в теплую одежду. У спасенных бельчат проблем со здоровьем не наблюдается.
Всего на попечении Центра сейчас находится 30 белок разных возрастов. Волонтеры указывают, что необходима помощь в приобретении заменителя молока. Также всех, кто нашел выпавших из гнезда бельчат, просят писать им в группу.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирской области заметили стаю диких кабанов.