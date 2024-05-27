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Новосибирские волонтеры спасли семерых бельчат, упавших с деревьев

В Новосибирске зооволонтеры спасли семь новорожденных бельчат, выпавших из гнезд на деревьях.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает ВК-группа «БЕЛКОСПАС».

Жизнь бельчат оказалась под угрозой по разным причинам: из-за спиленного дерева, сильного ветра или холода. Волонтеры Центра реабилитации диких животных кормят малышей молоком из шприца и укутывают в теплую одежду. У спасенных бельчат проблем со здоровьем не наблюдается.

Всего на попечении Центра сейчас находится 30 белок разных возрастов. Волонтеры указывают, что необходима помощь в приобретении заменителя молока. Также всех, кто нашел выпавших из гнезда бельчат, просят писать им в группу.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирской области заметили стаю диких кабанов.

флора и фауна