Вокруг света на хабаровском троллейбусе

Евгения Автушкевич буквально влюблена в троллейбусы еще с детства, с тех пор, когда вместо традиционного домашнего застолья на Новый год её семья встречала праздник в депо. И немудрено, папа — водитель и перегонщик троллейбусов, а мама в этом же парке трудилась кондуктором. Когда Женя была ещё совсем маленькой, она, как и её старшая сестра Наталья, мечтала стать «как папа». Девочки не поддавались никаким уговорам мамы, которая была против.