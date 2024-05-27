Вокруг света на хабаровском троллейбусе

Сегодня женщины за рулём автомобилей уже никого не удивляют. Разве что в водительском кресле автобуса или большегруза представительниц прекрасного пола почти и не встретишь. А ведь было время, когда сугубо женской прерогативой на наших дорогах считалось исключительно управление электротранспортом! ИА «Хабаровский край сегодня» предлагает вам познакомиться с Евгенией Автушкевич — одной из самых опытных в Хабаровске женщин — водителей троллейбуса.
Я не работаю, я катаюсь
Евгения Автушкевич буквально влюблена в троллейбусы еще с детства, с тех пор, когда вместо традиционного домашнего застолья на Новый год её семья встречала праздник в депо. И немудрено, папа — водитель и перегонщик троллейбусов, а мама в этом же парке трудилась кондуктором. Когда Женя была ещё совсем маленькой, она, как и её старшая сестра Наталья, мечтала стать «как папа». Девочки не поддавались никаким уговорам мамы, которая была против.
Поводов к такой позиции хватало. Ведь в чём главный минус работы водителя троллейбуса: рано вставать и поздно приходить домой, а второй — почти не видеть свою семью. Уходишь рано, дети еще спят. Возвращаешься поздно — дети уже спят. Поэтому, чтобы проводить побольше времени с папой, сестры Автушкевич после школы бежали к нему в депо.
— Мама с детства нам говорила: «Девочки, папа работает!», а он всегда смеялся и отвечал: «Я не работаю, я катаюсь!» — вспоминает Евгения Автушкевич. — Так и получалось: мама работает, а папа катается. Нам с детства говорили, что работа не должна быть работой. Ты ее должен любить, ты должен выбрать то направление, которое тебе нравится.
Повороты судьбы
Старшая сестра Евгении Автушкевич успела поработать и кондуктором, и контролером, а потом и диспетчером в троллейбусном депо. Юная Женя после школы пошла в училище осваивать специальность «швея-мотористка». Она даже успела недолго поработать по профессии, однако жизнь вернула героиню в троллейбусное депо — перестройка, сокращение рабочих мест, закрытие швейной фабрики. Через какое-то время в депо стали набирать кондукторов, и уже совершеннолетняя Женя устроилась работать на одно предприятие с родителями.
— В рейсы я тогда выходила с папой, — вспоминает Евгения. — Он работал во вторую смену: я под контролем, родителям хорошо и мне тоже спокойно. А через полгода начался набор на курсы водителей троллейбуса.
Папа не сказал Жене, куда они идут. На её вопросы ответил лишь: «Собирайся, всё узнаешь». Как оказалось, курсы уже шли несколько дней, но это не помешало девушке быстро влиться в коллектив и нагнать упущенную программу.
— Самое сложное — теория, потому что в ней много специальной терминологии, которую очень тяжело понять и запомнить, — признаётся Евгения Автушкевич.
Тем не менее, итоговую аттестацию Женя сдала хорошо. И с экзаменом по вождению проблем не было — и учебную, и пассажирскую практику она сдала с первого раза. Впервые самостоятельно на рейс «Аэропорт — Комсомольская площадь» Евгения вышла 26 мая 1996 года.
«Спасибо, что хорошо довезли»
За прошедшие с той поры 28 лет за рулём троллейбуса Евгения Автушкевич проехала почти два миллиона километров. Только представьте, это примерно 50 раз вокруг Земли по экватору! Говорит, что вовсе не устала за столько лет от одного и того же маршрута.
— Мне нравится кататься, и к тому же у нас в Хабаровске очень много позитивных людей ездит, — отметила она. — Когда мы только начинали работать без кондукторов, было очень приятно, что пассажиры говорят: «Спасибо» или «Вы хорошо водите». Я запоминаю пассажиров — и они меня запоминают, поздравляют с праздниками. Это очень приятно.
Даже свои дни рождения Евгения Автушкевич всегда проводит на работе — наряжается сама и украшает троллейбус. Пассажиры интересуются, к чему такой сюрприз, и, получив ответ, не стесняются её поздравить. Часто даже выходят на остановке, покупают небольшой подарок и заходят снова — лишь для того, чтобы поздравить их любимого водителя.
«Не урони бабушку!»
За любовь к своей профессии и добросовестный труд Евгению дважды отправляли на Всероссийский конкурс водителей троллейбусов. В 2012 она поехала в Ярославль, а в 2022 — в Омск. Состязание состояло из двух этапов — теория и практика. Сначала демонстрировали знания правил дорожного движения и должностных инструкций, «внутренностей» троллейбусов, а затем выполняли задания на автодроме. Одно из таких — на скорость, нужно было проехать маршрут за определенное время и не уронить «бабушку».
— «Бабушка» — это большая картонная матрешка, которая очень сильно шаталась, — вспоминает Евгения. — Ее поставили в салон троллейбуса, а я смотрю на куклу и говорю: «Вы что? Напоили мне “бабушку”? Она же не удержится!». Проехала маршрут, расстроилась почему-то. Заходит проверяющий и говорит: «Что ты расстраиваешься? “Бабушка”-то у тебя стоит!».
С любимой профессией, фактически семейным делом, Евгения расставаться не намерена. Тем более что открылись новые горизонты. Почти тридцать лет она управляла старенькими, давно изношенными троллейбусами ещё советской сборки. Они часто ломались, вставали при обрыве контактной сети или перебоях с электричеством в длинную очередь, создавая и без того жуткие пробки на главной улице Хабаровска.
Теперь Евгения Автушкевич одной из первых в городе пересела за руль новенького «Горожанина». Эти машины с прошлого года поступает в Хабаровск по государственной программе обновления электротранспорта в российских городах. Это современная модель троллейбуса российско-белорусской сборки. Её уже смогли оценить и пассажиры, и водители. Комфортные салоны с обогревом и охлаждением, а главное преимущество — автономный ход.
Теперь Евгении в случае каких-то перебоев на контактной сети нет нужды ждать ремонтную бригаду. Опускает она токоприёмники и как ни в чём не бывало продолжает путь. На одних лишь аккумуляторах можно проехать десятки километров. А значит, пассажиры дождутся свой троллейбус под управлением любимого водителя — Евгении Автушкевич.