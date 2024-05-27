В Хабаровском крае этим летом свои двери откроют 404 детских лагеря

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. В ее работе приняли участие сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Базилевский и заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Участники встречи обсудили санитарно-эпидемиологические требования, медицинское сопровождение, меры пожарной безопасности и обеспечение правопорядка при организации летнего отдыха детей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.