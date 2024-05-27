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В Хабаровском крае этим летом свои двери откроют 404 детских лагеря

Летняя оздоровительная кампания в регионе стартует 2 июня.

Источник: Freepik

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. В ее работе приняли участие сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Андрей Базилевский и заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Участники встречи обсудили санитарно-эпидемиологические требования, медицинское сопровождение, меры пожарной безопасности и обеспечение правопорядка при организации летнего отдыха детей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

— В Хабаровском крае проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и профилактику нарушений действующих норм и правил при организации летнего отдыха. В частности, актуализирован реестр организаций отдыха и оздоровления детей, за каждым загородным оздоровительным лагерем закреплены медицинские организации, определена маршрутизация детей в медицинские учреждения в случае выявления у них острых респираторных заболеваний, и т. д., — отметил сенатор Российской Федерации Андрей Базилевский.

Как сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края, этим летом в регионе свои двери откроют 404 лагеря, в том числе 18 загородных оздоровительных лагерей, 355 лагерей с дневным пребыванием, 30 лагерей труда и отдыха и один палаточный лагерь. Первая смена в большинстве учреждений откроется уже 2 июня.

— В этом году организованными формами летнего отдыха будет охвачено свыше 73 000 детей. После ремонта откроет свои двери лагерь «Олимп» в селе Бычиха, здесь построили два новых модульных спальных корпуса и столовую, — рассказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В лагерях будет реализовано свыше 250 профильных проектов по всем направленностям дополнительного образования, в их организации примут участие привлеченные партнеры и представители профессиональных сообществ. Также для старшеклассников профильные проекты организованы на базе 6 вузов и 20 учреждений среднего профессионального образования.

Все детские лагеря края станут участниками просветительских проектов «Орлята России», Российского общества «Знание», Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Напомним также, что в регионе обеспечена работа горячей линии по вопросам проведения детской оздоровительной кампании по номеру телефона: 8 909 802 09 11.