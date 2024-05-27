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Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 27 мая

Новая поликлиника может появиться в Хабаровске к 15 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края уже дал первые поручения. Так, к 15 сентября в краевой столице может появиться новая поликлиника. Такое решение он принял во время внепланового объезда по городу. Это связано с тем, что в некоторых медицинских учреждениях жителям города сложно записаться к узким специалистам.

ДТП произошло в Хабаровске. Грузовик, двигаясь задним ходом, задел три припаркованные машины и въехал в здание. Водитель выполнял работы на улице Пушкина, автомобиль самопроизвольно начал двигаться. Люди в аварии не пострадали.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края проверил, как идет строительство дамбы около улицы Радищева. Она будет защищать город от паводков. В этом районе Хабаровска живут больше 200 тысяч человек. Работы в Индустриальном районе сейчас находятся на окончательной стадии.