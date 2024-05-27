Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 27 мая

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края уже дал первые поручения. Так, к 15 сентября в краевой столице может появиться новая поликлиника. Такое решение он принял во время внепланового объезда по городу. Это связано с тем, что в некоторых медицинских учреждениях жителям города сложно записаться к узким специалистам.