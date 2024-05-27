Во Владивостоке на Тихой произошло массовое отключение света

Напомним, ранее мы писали о том, что район Вторая Речка и Снеговая Падь также остались без света. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, электричества не было у около 9,5 тысячи жителей в 39 многоквартирных и в 70 частных домовладениях.