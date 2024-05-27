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Во Владивостоке на Тихой произошло массовое отключение света

Электричество на Тихой во Владивостоке отсутствует из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

Часть жителей Владивостока утром 27 мая осталась без света из-за коммунальной аварии в районе Тихой, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ВПЭС.

Как рассказали представители компании, из-за аварийного отключения без электроэнергии остались жилые дома и социально значимые объекты на следующих улицах: Беляева; Борисенко; Волкова; Днепровская; Добровольского; Космонавтов; Лазурная; Монтажная; Новожилова; Пацаева; Сахалинская; Строительная 2-я и 3-я; Тухачевского; Ульяновская.

Специалисты ВПЭС уже работают над устранением последствий аварии на электросетях, но когда вернется свет, пока неизвестно.

«Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему установлению ее причин и условий», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее мы писали о том, что район Вторая Речка и Снеговая Падь также остались без света. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, электричества не было у около 9,5 тысячи жителей в 39 многоквартирных и в 70 частных домовладениях.

ЖКХ