После прошедшего ливня во Владивостоке снова затопило площадь на Луговой

Во Владивостоке весь воскресный день лил дождь. Осадки начались ранним утром 26 мая и закончились лишь поздней ночью. На утро понедельника, 27 мая, в результате обильного дождя затопленной оказалась площадь на Луговой, сообщает ИА PrimaMedia.
Кажется, что на сегодняшний день новость о потопе на Луговой — уже совсем не новость. Каждый раз при непогоде больше всего в городе страдает именно этот участок. Как сообщил корр. ИА PrimaMedia, на месте уже работают специалисты — откачивают воду. Кстати, движению традиционный потоп никак не помешал и даже не осложнил утренний трафик.=
«Специалисты муниципального дорожного предприятия продолжают дежурство на площади Луговой. Здесь с помощью илососов прочищают дождеприёмные колодцы от приносимого потоками воды грунта и мусора, а также откачивают мотопомпой воду, вышедшую на проезжую часть», — уточнили в пресс-службе администрации.
Напомним, сегодня погоду в Приморье определяют фронтальные разделы: в крае дождь, местами сильный. Ветер северный умеренный, на побережье местами сильный. Температура воздуха +6…+17°C.
В мэрии отчитались, что обрушившийся на дальневосточную столицу циклон принес в город декадную норму осадков — выпало 42 миллиметра. Службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности.