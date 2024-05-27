После прошедшего ливня во Владивостоке снова затопило площадь на Луговой

Кажется, что на сегодняшний день новость о потопе на Луговой — уже совсем не новость. Каждый раз при непогоде больше всего в городе страдает именно этот участок. Как сообщил корр. ИА PrimaMedia, на месте уже работают специалисты — откачивают воду. Кстати, движению традиционный потоп никак не помешал и даже не осложнил утренний трафик.=