Содержание кладбищ будет вестись на деньги краевого бюджета



Так, теперь будут выделяться субсидии на обеспечение условий организации ритуальных услуг и содержание мест захоронений в границах муниципальных образований края.



Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 5 188 747,81 тыс. руб. до 5 207 477,81 тыс. руб.



Фото — Жанна Беляева.