Содержание кладбищ будет вестись на деньги краевого бюджета

В государственную программу Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», внесены изменения и уточнения.
Так, уточняются приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы. Одной из причин неудовлетворенности населения качеством среды указывается значительное количество неблагоустроенных (брошенных) мест погребений.
Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 297-пп (с приложениями) можно в «Приморской газете» № 35 (2177) на 6-й странице.
Так, теперь будут выделяться субсидии на обеспечение условий организации ритуальных услуг и содержание мест захоронений в границах муниципальных образований края.
Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 5 188 747,81 тыс. руб. до 5 207 477,81 тыс. руб.
Фото — Жанна Беляева.