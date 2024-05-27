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Содержание кладбищ будет вестись на деньги краевого бюджета

Приморцы недовольны видом брошенных могил.

Источник: Primgazeta.ru

В государственную программу Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», внесены изменения и уточнения.

Так, уточняются приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы. Одной из причин неудовлетворенности населения качеством среды указывается значительное количество неблагоустроенных (брошенных) мест погребений.

Ознакомиться с постановлением правительства Приморского края № 297-пп (с приложениями) можно в «Приморской газете» № 35 (2177) на 6-й странице.

Также был расширен перечень мероприятий программы, которые реализуются посредством предоставления субсидий из краевого бюджета.


Так, теперь будут выделяться субсидии на обеспечение условий организации ритуальных услуг и содержание мест захоронений в границах муниципальных образований края.

Общий объем финансирования государственной программы увеличен с 5 188 747,81 тыс. руб. до 5 207 477,81 тыс. руб.

Фото — Жанна Беляева.

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