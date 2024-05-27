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«Ярмарка вакансий летней занятости» состоялась в Хабаровске

Все желающие смогли в индивидуальном порядке ознакомиться с актуальными вакансиями и подать заявку.

Источник: Единая Россия

Наступают летние школьные каникулы — время, когда подросток может найти официальную подработку. В Штабе общественной поддержки прошла встреча (12+) представителей хабаровских отделений Центра занятости населения и Государственной инспекцией труда со старшеклассниками, сообщает ИА AmurMedia.

— Летние каникулы — это не только время отдыха для школьников, но и возможность получить новые полезные навыки, а также справедливое материальное вознаграждение. Важен и воспитательный компонент, кураторы и наставники на рабочих местах стараются привить ребятам чувство значимости их трудовой деятельности. Мы сегодня выступаем площадкой, объединяющей работодателей, представителей органов власти и подростков, — отмечает заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Хабаровском крае Ольга Шалыгина.

Начальник отдела по правовым вопросам Государственной инспекции труда в Хабаровском крае Махир Агаев объяснил подросткам правила трудоустройства для возрастных групп в зависимости от юридических ограничений. Основными из них является продолжительность рабочего дня, минимальный размер оплаты труда, характер работы, обязательный медицинский осмотр и заключение трудового договора. Спикер отметил, что по сравнению с аналогичным прошлым периодом большее количество работодателей заключают трудовые договора с подростками.

Представитель Центра занятости населения Галина Дегтерева рассказала участникам встречи об актуальных вакансиях. В список входят: курьер по доставке товаров и документов, помощник в обеспечении делопроизводства компании, подсобный рабочий, рабочий по благоустройству территории, уборщик служебных и производственных помещений и другие виды работ.

— Как и всегда дети проявляют большое желание работать в летний период. В связи с чем растёт и количество работодателей, готовых принимать несовершеннолетних на работу. Это не только бюджетные организации, но и бизнес. Планируется трудоустроить через Центр занятости населения более 1300 подростков, — поделилась специалист Хабаровского центра занятости.

В завершении встречи все желающие смогли в индивидуальном порядке ознакомиться с актуальными вакансиями и подать заявку.

— Считаю, важно начинать работать уже сейчас — это помогает выработать полезные навыки, получить опыт и познакомиться с полезными людьми. Я была бы рада найти хорошую подработку, — рассказала участница встречи Валерия Козлова.

занятость