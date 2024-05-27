«Ярмарка вакансий летней занятости» состоялась в Хабаровске

Наступают летние школьные каникулы — время, когда подросток может найти официальную подработку. В Штабе общественной поддержки прошла встреча (12+) представителей хабаровских отделений Центра занятости населения и Государственной инспекцией труда со старшеклассниками, сообщает ИА AmurMedia.
— Летние каникулы — это не только время отдыха для школьников, но и возможность получить новые полезные навыки, а также справедливое материальное вознаграждение. Важен и воспитательный компонент, кураторы и наставники на рабочих местах стараются привить ребятам чувство значимости их трудовой деятельности. Мы сегодня выступаем площадкой, объединяющей работодателей, представителей органов власти и подростков, — отмечает заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Хабаровском крае Ольга Шалыгина.
Представитель Центра занятости населения Галина Дегтерева рассказала участникам встречи об актуальных вакансиях. В список входят: курьер по доставке товаров и документов, помощник в обеспечении делопроизводства компании, подсобный рабочий, рабочий по благоустройству территории, уборщик служебных и производственных помещений и другие виды работ.
— Как и всегда дети проявляют большое желание работать в летний период. В связи с чем растёт и количество работодателей, готовых принимать несовершеннолетних на работу. Это не только бюджетные организации, но и бизнес. Планируется трудоустроить через Центр занятости населения более 1300 подростков, — поделилась специалист Хабаровского центра занятости.
В завершении встречи все желающие смогли в индивидуальном порядке ознакомиться с актуальными вакансиями и подать заявку.
— Считаю, важно начинать работать уже сейчас — это помогает выработать полезные навыки, получить опыт и познакомиться с полезными людьми. Я была бы рада найти хорошую подработку, — рассказала участница встречи Валерия Козлова.