«Ярмарка вакансий летней занятости» состоялась в Хабаровске

— Летние каникулы — это не только время отдыха для школьников, но и возможность получить новые полезные навыки, а также справедливое материальное вознаграждение. Важен и воспитательный компонент, кураторы и наставники на рабочих местах стараются привить ребятам чувство значимости их трудовой деятельности. Мы сегодня выступаем площадкой, объединяющей работодателей, представителей органов власти и подростков, — отмечает заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Хабаровском крае Ольга Шалыгина.