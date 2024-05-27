Второй этап гидравлических испытаний стартовал во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. C 27 мая и до 5 июня специалисты проверят на прочность и герметичность теплотрассы Голдобинскую и Фадеевскую. В это время горячее водоснабжение будет временно отключено в домах жителей Первомайского и Ленинского районов, которые получают его от ВТЭЦ-2.
По данным пресс-службы АО «ДГК», во время второго этапа гидравлической опрессовки без горячей воды останутся дома по следующим адресам:
40 лет ВЛКСМ: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2/8, 21, 21у;
44 причал: 1;
50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26, 26а, 26б, 26 В, 28, 30, 30а, 30б, 30 В, 32;
60 лет ВЛКСМ: 8а;
Абрекская: 8в;
Адмирала Кузнецова: 53, 53/1, 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;
Академический: 2;
Архангельская: 25, 27/1, 27/2, 29/1, 29/2;
Бакинская: 4;
Басаргина: 6б/1, 6б/2;
Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Березовая: 5, 7, 9, 21;
Борисенко: 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 100, 100а, 100б, 104а, 106а, 108, 108а, 110, 92, 94, 96, 98;
Брестский: 1б;
Брянская: 18;
Бурачка: 9, 11, 13, 13у, 15, 17, 7;
Ватутина: 2, 4, 4а, 4 В, 4д, 4ж, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;
Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 41;
Владикавказская: 1, 3, 5;
Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;
Володарского: 1, 3а, 8, 8а;
Воропаева: 5, 31, 33, 33а;
Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9у, 10, 12;
Героев Тихоокеанцев: 1а, 3, 20а, 20б, 20 В, 20 г;
Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;
Горийская: 1, 4, 6, 6а;
Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;
Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Гульбиновича: 4, 8/1, 8/2, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32;
Дальзаводская: 17, 21, 27, 31;
Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
Запорожская: 2, 4, 6;
Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 14;
Зеленый Бульвар: 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30;
Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4а, 4у, 5, 5а, 5б, 5 В, 6/4, 6а, 7, 7а, 15, 17, 19 28;
Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;
Калинина: 11а/1, 11а/2, 11а/3, 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287, 295;
Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;
Карла Либкнехта: 10а;
Карякинская: 29;
Каштановая: 13;
Киевская: 5, 15;
Кизлярская: 3, 7;
Кипарисовая: 2, 2а, 14, 16, 18, 20;
Ковальчука: 3, 6, 26;
Командорская: 11;
Коммунаров: 14, 32, 32а;
Корабельная Набережная: 10;
Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;
Краева: 3, 5, 6, 8;
Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;
Лазо: 4, 6;
Липовая: 2;
Луговая: 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;
Маньчжурская: 15;
Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Матросская 5-я: 21;
Матросская 7-я: 33а;
Махалина: 3а, 11а;
Металлистов: 3, 5;
Могилевская: 1, 1у, 3;
Можайская: 14, 1б, 20, 22, 24;
Можжевеловая: 1а, 18;
Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;
Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 15/17;
Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;
Нарвская: 6, 13;
Невельского: 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;
Нейбута: 2а/1, 2а/2, 2а/3, 2а/4, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87, 135, 137, 139, 141;
Нестерова: 3, 5;
Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53 В, 55, 57;
Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а, 37;
Новоивановская: 3;
Окатовая: 1а, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14у, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21;
Олега Кошевого: 3, 5, 7, 26а;
Ольховая: 17, 19;
Очаковская: 5, 7;
Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;
Петра Великого: 3, 3/6;
Пионерская: 6;
Пихтовая: 20, 21, 21а, 33;
Полярная: 1, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7 В, 7 г, 8, 9;
Почтовый: 7, 7а, 9;
Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;
Промышленная: 2;
Промышленная 2-я: 4, 6, 8;
Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 35а, 39, 40, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 68, 85, 89, 109;
Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39;
Сахалинская: 1у, 3 В, 5а, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 41 г, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;
Светланская: 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65а, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 78, 80а, 86, 87, 87 В, 88, 103, 105, 105а, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;
Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;
Североморская: 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6;
Славянская: 17;
Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3;
Сочинская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15;
Спиридонова: 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 34, 37, 42, 44;
Спортивная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8у, 9, 10;
Стрелковая: 16б, 46, 50;
Стрелковый: 22а;
Строительная 2-я: 21;
Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12;
Талалихина: 1, 2, 3, 5, 12;
Терешковой: 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 9;
Трудовых Резервов: 5, 7;
Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46, 46а, 48, 50, 61, 63, 65, 69;
Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6 В, 6 г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12 В, 14, 14а, 14б, 14 В, 14 г, 16, 16а, 16 В, 18 В, 31, 35, 43;
Фастовская: 2, 14, 20, 29, 50;
Феодосийская: 35, 37, 46;
Флотская 1-я: 50;
Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11;
Херсонская: 12;
Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;
Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28, 32;
Черняховского: 3, 3а, 3б, 3 В, 5 В, 7, 9, 11, 13, 19, 21;
Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/36, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46;
Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26;
Экипажная: 1а, 8/1, 18/1, 20.