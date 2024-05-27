Второй этап гидравлических испытаний стартовал во Владивостоке

40 лет ВЛКСМ: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2/8, 21, 21у;

44 причал: 1;

50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24/1, 25, 26, 26а, 26б, 26 В, 28, 30, 30а, 30б, 30 В, 32;

60 лет ВЛКСМ: 8а;

Абрекская: 8в;

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1, 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Академический: 2;

Архангельская: 25, 27/1, 27/2, 29/1, 29/2;

Бакинская: 4;

Басаргина: 6б/1, 6б/2;

Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Березовая: 5, 7, 9, 21;

Борисенко: 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 100, 100а, 100б, 104а, 106а, 108, 108а, 110, 92, 94, 96, 98;

Брестский: 1б;

Брянская: 18;

Бурачка: 9, 11, 13, 13у, 15, 17, 7;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4 В, 4д, 4ж, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 41;

Владикавказская: 1, 3, 5;

Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

Володарского: 1, 3а, 8, 8а;

Воропаева: 5, 31, 33, 33а;

Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9у, 10, 12;

Героев Тихоокеанцев: 1а, 3, 20а, 20б, 20 В, 20 г;

Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;

Горийская: 1, 4, 6, 6а;

Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;

Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12;

Гульбиновича: 4, 8/1, 8/2, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32;

Дальзаводская: 17, 21, 27, 31;

Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Запорожская: 2, 4, 6;

Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 14;

Зеленый Бульвар: 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30;

Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4а, 4у, 5, 5а, 5б, 5 В, 6/4, 6а, 7, 7а, 15, 17, 19 28;

Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;

Калинина: 11а/1, 11а/2, 11а/3, 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287, 295;

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;

Карла Либкнехта: 10а;

Карякинская: 29;

Каштановая: 13;

Киевская: 5, 15;

Кизлярская: 3, 7;

Кипарисовая: 2, 2а, 14, 16, 18, 20;

Ковальчука: 3, 6, 26;

Командорская: 11;

Коммунаров: 14, 32, 32а;

Корабельная Набережная: 10;

Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;

Краева: 3, 5, 6, 8;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Лазо: 4, 6;

Липовая: 2;

Луговая: 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 51а;

Маньчжурская: 15;

Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Матросская 5-я: 21;

Матросская 7-я: 33а;

Махалина: 3а, 11а;

Металлистов: 3, 5;

Могилевская: 1, 1у, 3;

Можайская: 14, 1б, 20, 22, 24;

Можжевеловая: 1а, 18;

Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 15/17;

Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;

Нарвская: 6, 13;

Невельского: 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;

Нейбута: 2а/1, 2а/2, 2а/3, 2а/4, 4, 4а, 4б, 6, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87, 135, 137, 139, 141;

Нестерова: 3, 5;

Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53 В, 55, 57;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а, 37;

Новоивановская: 3;

Окатовая: 1а, 2, 2/1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14у, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21;

Олега Кошевого: 3, 5, 7, 26а;

Ольховая: 17, 19;

Очаковская: 5, 7;

Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;

Петра Великого: 3, 3/6;

Пионерская: 6;

Пихтовая: 20, 21, 21а, 33;

Полярная: 1, 1/1, ½, ⅓, ¼, ⅕, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7 В, 7 г, 8, 9;

Почтовый: 7, 7а, 9;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

Промышленная: 2;

Промышленная 2-я: 4, 6, 8;

Пушкинская: 6, 8, 8б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33, 34, 35, 35а, 39, 40, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 68, 85, 89, 109;

Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39;

Сахалинская: 1у, 3 В, 5а, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 41 г, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;

Светланская: 45, 47, 49, 54, 55, 57, 63, 65а, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 78, 80а, 86, 87, 87 В, 88, 103, 105, 105а, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109а, 114, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 147, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;

Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;

Североморская: 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6;

Славянская: 17;

Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3;

Сочинская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15;

Спиридонова: 15, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 34, 37, 42, 44;

Спортивная: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8у, 9, 10;

Стрелковая: 16б, 46, 50;

Стрелковый: 22а;

Строительная 2-я: 21;

Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12;

Талалихина: 1, 2, 3, 5, 12;

Терешковой: 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 9;

Трудовых Резервов: 5, 7;

Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46, 46а, 48, 50, 61, 63, 65, 69;

Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6 В, 6 г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12 В, 14, 14а, 14б, 14 В, 14 г, 16, 16а, 16 В, 18 В, 31, 35, 43;

Фастовская: 2, 14, 20, 29, 50;

Феодосийская: 35, 37, 46;

Флотская 1-я: 50;

Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11;

Херсонская: 12;

Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;

Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28, 32;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3 В, 5 В, 7, 9, 11, 13, 19, 21;

Шепеткова: 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/36, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46;

Шкипера Гека: 15, 15у, 16, 24, 26;

Экипажная: 1а, 8/1, 18/1, 20.