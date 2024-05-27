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27 мая в Новосибирске похолодает до +12 и пройдет дождь

Также поднимется сильный ветер.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 83% 754 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Последняя неделя мая начнется с похолодания. 27 мая синоптики обещают понижение температуры до +8…+10 градусов ночью и +12…+14 градусов днем.

— Будет облачно, временами кратковременный дождь. Северо-западный ветер подует со скоростью до 20 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирское УГМС.

По Новосибирской области температура опустится до +1…+6, местами до +11 ночью и до +9…+14 днем. Пройдут кратковременные дожди, по востоку местами сильные, ночью местами грозы. Порывы ветра усилятся до 23 метров в секунду.