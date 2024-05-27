Расписание общественного транспорта изменят на День города в Хабаровске

В Хабаровске изменят график движения троллейбусов и автобусов на День города 1 июня. Информация о корректировке маршрутов появилась на официальном сайте городской администрации.
Как сообщили в мэрии, изменения связаны с проведением арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск», на время которого участок улицы Муравьёва-Амурского сделают исключительно пешеходным. До конца мероприятия движение муниципального транспорта будет осуществляться по следующим маршрутам:
троллейбус № 1: Аэропорт — улица Московская.
автобус № 1Л: улицы Ленина — Волочаевская — Серышева;
автобус № 1С: улицы Серышева — Дзержинского — Ленина;
автобус № 8: улицы Калинина — Серышева — Дзержинского — Ленина — Волочаевская;
автобус № 10: улицы Серышева — Дзержинского — Ленина;
автобус № 14, № 19 и № 82: улицы Муравьева-Амурского — Волочаевская — Амурский бульвар — Пушкина — Карла Маркса.
автобусы № 17 и № 49: улицы Калинина — Серышева — Дзержинского — Муравьева-Амурского — Волочаевская.
автобус № 23: улицы Серышева — Дзержинского — Ленина.
автобус № 29К: улица Волочаевская — Амурский бульвар.
автобус № 29П: Амурский бульвар — улица Дзержинского — Ленина.
автобус № 34: улицы Муравьева-Амурского — Дзержинского — Ленина — Калинина; в обратном направлении: улицы Запарина — Ленина — Волочаевская — Муравьева-Амурского.
автобус № 52: переулок Облачный — улица Ленина — Волочаевская — Амурский бульвар.
автобус № 56: улицы Муравьева-Амурского — Дзержинского — Ленина.
автобус № 58: Амурский бульвар — улицы Дзержинского — Муравьева-Амурского.
автобус № 61К: улицы Муравьева-Амурского — Волочаевская — Серышева.
автобус № 61С: улицы Комсомольская — Амурский бульвар — Дзержинского — Муравьева-Амурского.
автобус № 71: в направлении Северного микрорайона: улицы Волочаевская — Амурский бульвар — Комсомольская — Серышева; в направлении Южного микрорайона: улицы Серышева — Дзержинского — Ленина — Калинина.
автобус № 73: улицы Запарина — Уссурийский бульвар — Дзержинского — Ленина — Калинина.
автобус № 83: улицы Запарина — Ленина — Дзержинского.
автобус № 83П: улица Ленина — Калинина.
Ограничения вступают в силу в 13:00 и снимаются в 19:00. Движение транспорта будут контролировать сотрудники ДПС. Водителей и пассажиров просят заранее планировать маршрут с учётом вводимых изменений.