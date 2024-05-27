Расписание общественного транспорта изменят на День города в Хабаровске

Как сообщили в мэрии, изменения связаны с проведением арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск», на время которого участок улицы Муравьёва-Амурского сделают исключительно пешеходным. До конца мероприятия движение муниципального транспорта будет осуществляться по следующим маршрутам: