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Расписание общественного транспорта изменят на День города в Хабаровске

На время одного из мероприятий участок улицы Муравьёва-Амурского преобразуют в пешеходный.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске изменят график движения троллейбусов и автобусов на День города 1 июня. Информация о корректировке маршрутов появилась на официальном сайте городской администрации.

Как сообщили в мэрии, изменения связаны с проведением арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск», на время которого участок улицы Муравьёва-Амурского сделают исключительно пешеходным. До конца мероприятия движение муниципального транспорта будет осуществляться по следующим маршрутам:

троллейбус № 1: Аэропорт — улица Московская.

автобус № 1Л: улицы Ленина — Волочаевская — Серышева;

автобус № 1С: улицы Серышева — Дзержинского — Ленина;

автобус № 8: улицы Калинина — Серышева — Дзержинского — Ленина — Волочаевская;

автобус № 10: улицы Серышева — Дзержинского — Ленина;

автобус № 14, № 19 и № 82: улицы Муравьева-Амурского — Волочаевская — Амурский бульвар — Пушкина — Карла Маркса.

автобусы № 17 и № 49: улицы Калинина — Серышева — Дзержинского — Муравьева-Амурского — Волочаевская.

автобус № 23: улицы Серышева — Дзержинского — Ленина.

автобус № 29К: улица Волочаевская — Амурский бульвар.

автобус № 29П: Амурский бульвар — улица Дзержинского — Ленина.

автобус № 34: улицы Муравьева-Амурского — Дзержинского — Ленина — Калинина; в обратном направлении: улицы Запарина — Ленина — Волочаевская — Муравьева-Амурского.

автобус № 52: переулок Облачный — улица Ленина — Волочаевская — Амурский бульвар.

автобус № 56: улицы Муравьева-Амурского — Дзержинского — Ленина.

автобус № 58: Амурский бульвар — улицы Дзержинского — Муравьева-Амурского.

автобус № 61К: улицы Муравьева-Амурского — Волочаевская — Серышева.

автобус № 61С: улицы Комсомольская — Амурский бульвар — Дзержинского — Муравьева-Амурского.

автобус № 71: в направлении Северного микрорайона: улицы Волочаевская — Амурский бульвар — Комсомольская — Серышева; в направлении Южного микрорайона: улицы Серышева — Дзержинского — Ленина — Калинина.

автобус № 73: улицы Запарина — Уссурийский бульвар — Дзержинского — Ленина — Калинина.

автобус № 83: улицы Запарина — Ленина — Дзержинского.

автобус № 83П: улица Ленина — Калинина.

Ограничения вступают в силу в 13:00 и снимаются в 19:00. Движение транспорта будут контролировать сотрудники ДПС. Водителей и пассажиров просят заранее планировать маршрут с учётом вводимых изменений.