Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Странный цветок нашел в лесу житель Новосибирской области

Вероятно, это видоизмененный прострел раскрытый.

Источник: Из личного архива

Житель Новосибирской области нашел странный цветок в лесах Тогучинского района и опубликовал снимки в соцсетях. Автор поста Ринат поделился с КП-Новосибирск своими предположениями насчет вида растения.

— Это прострел раскрытый. Либо мутантная форма, либо вирусное поражение. Возможно, микоплазменное, в результате чего цветки приняли махровую форму. Я пересажу этот экземпляр к себе на участок и буду дальше исследовать, — объяснил Ринат.

Ранее житель Новосибирской области писал, что увидел цветок на берегу реки Буготак и предложил подписчикам отгадать название. Предполагали, что это пион, георгин, горный василек. Только один человек написал о раскрытом простреле сразу же в день публикации.

Напомним, что недавно грибники Новосибирской области обнаружили первые подберезовики в местных лесах.

флора и фауна