Странный цветок нашел в лесу житель Новосибирской области

Житель Новосибирской области нашел странный цветок в лесах Тогучинского района и опубликовал снимки в соцсетях. Автор поста Ринат поделился с КП-Новосибирск своими предположениями насчет вида растения.
— Это прострел раскрытый. Либо мутантная форма, либо вирусное поражение. Возможно, микоплазменное, в результате чего цветки приняли махровую форму. Я пересажу этот экземпляр к себе на участок и буду дальше исследовать, — объяснил Ринат.
Ранее житель Новосибирской области писал, что увидел цветок на берегу реки Буготак и предложил подписчикам отгадать название. Предполагали, что это пион, георгин, горный василек. Только один человек написал о раскрытом простреле сразу же в день публикации.
Напомним, что недавно грибники Новосибирской области обнаружили первые подберезовики в местных лесах.