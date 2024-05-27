Стали известны зарплаты хоккеистов клуба «Сибирь» в Новосибирске

Данные по заработным платам ХК «Сибирь» на сезон 2024/2025 опубликовал «Спорт-Экспресс». Судя по ним: гонорары варьируются от 1 до 70 млн рублей в год, а больше всех получают канадские легионеры.
Самый высокооплачиваемый игрок — нападающий Энди Андреофф, его зарплата составляет 70 млн рублей в год (на 5 млн больше, чем в прошлом сезоне). Чуть меньше у нападающего Тэйлора Бека — 65 млн рублей, а у защитника Тревора Мерфи — 60 млн рублей.
Больше всех из числа российских игроков зарабатывает нападающий Владимир Бутузов — 33 млн рублей в год. На 3 млн меньше у вратаря Антона Красоткина, однако его зарплата выросла более чем в два раза с прошлого сезона.
Также 30 млн выплатят нападающему Валентину Пьянову, защитник Егор Мартынов получит 25 млн. Далее идут нападающий Дмитрий Овчинников с 17 млн и защитник Фёдор Гордеев с 15 млн.
Самая маленькая зарплата у 19-летнего нападающего Владимира Михалёва — 1 млн рублей в год.
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