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В Красноярске прогнозируется холодная и дождливая рабочая неделя

Прогноз погоды составили городские синоптики Apple Weather.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 83% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Freepik

Прогноз погоды составили городские синоптики Apple Weather.

В понедельник, 27 мая, ожидается до +15 градусов днем, будет облачно, сильный дождь. Порывы ветра составят 20 метров в секунду. Ночью прогнозируется +9 градусов.

Во вторник температура воздуха поднимется до +17 градусов днем, а также упадет до +7 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер будет до 11 метров в секунду.

В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке +16 градусов, а ночью она опустится до +9 градусов. Будет переменная облачность, без осадков.

В четверг потеплеет до +11 градусов днем, а также будет +6 градусов ночью. Будет облачно, дождь. Ветер до 7 метров в секунду.

В пятницу столбик термометра поднимется до +12 градусов днем. Будет облачность, дождь. Ночью температура составит +3 градуса.